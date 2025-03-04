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《換乘2》金泰亦酒駕撞傷路人出事了！檢方正式起訴　神隱消失半年

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅金泰亦（김태이，又譯金泰伊，本名金仁植）因為參加戀愛實境秀《換乘戀愛》第二季，獲得超高人氣。怎料，他2024年11月遭爆出酒駕，重創形象，如今案件已經交由首爾中央地方檢察廳處置，4日正式遭到檢察機關不拘留起訴，將移交給法院裁判。

▲▼《換乘戀愛2》金泰亦酒駕出事了！檢方正式起訴　IG停更半年消失。（圖／翻攝自金泰亦IG）

▲金泰亦涉嫌酒駕，檢方4日正式起訴。（圖／翻攝自金泰亦IG）

金泰亦當時以「男四」身份出演，帥氣又酷酷的外表擄獲很多女粉絲，在節目中頗有人氣，《換乘戀愛2》結束後，仍活躍在圈內，並參加許多商業活動。沒想到，事業一帆風順，他卻自毀前途，2024年9月15日於首爾江南區新沙洞酒駕，還因此撞傷一名行人。事發後，他承認酒駕並主動到警局接受調查，當時警察局以涉嫌違反《道路交通法》將金泰伊移送至檢方。

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首爾中央地方檢察廳刑事7部於4日對外宣布，金泰亦因涉嫌違反《特定犯罪加重處罰法》危險駕駛致傷罪，將對他不拘留起訴。該案件已交給首爾中央地方法院刑事21單獨法庭的法官處置，但初庭審日期尚未確定。而他自爆出酒駕後，IG停更於2024年9月14日，截至目前為止將近消失半年。

▲《換乘戀愛2》金泰亦爆出酒駕後，IG停更半年消失。（圖／翻攝自金泰亦IG）

▲《換乘戀愛2》金泰亦爆出酒駕後，處於神隱狀態，IG停更已半年。（圖／翻攝自金泰亦IG）

酒駕之後，金泰亦的經紀公司Esteem Entertainment出面澄清稱，當時金泰亦正在車內等候代駕，但停車場的管理員要求他移動車輛，他不得已將車移動，導致發生了與行人輕微接觸的事故。公司還表示：「金泰亦已誠實接受警方調查，對於因酒駕導致的事故，他目前正在深刻反省，也感到相當抱歉。」

金泰亦原本是演員和模特兒，曾出演河智苑主演的電視劇《醫療船》，後來於2022年參加《換乘戀愛2》後聲名大噪。目前他同時身兼咖啡師與服裝品牌設計師，並且在Instagram上擁有超過43萬名粉絲，以網紅身份活躍中。

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換乘戀愛2, 金泰亦

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