張鈞甯「主修法律系」新戲拍完曝心得　對手女星穿10cm高跟鞋崩潰

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日開播，今（4）日推出「復仇篇」預告，許安植飾演的檢察官「周傳蕙」懷疑父親在醫院的死亡是張鈞甯、「發哥」連炳發的醫療疏失造成，因此她除了從醫院高層向張鈞甯施壓，更與飾演外事警察「吳振華」的夏騰宏聯手追查連炳發的身份與下落，企圖逐步揭開一連串隱藏的黑幕。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

其實許安植自認在影集中有許多「討人厭」的地方，為維持冰山檢察官的形象拍攝時都穿著套裝與高跟鞋，她笑言「我跟導演說一定要穿高跟鞋，但這也是惡夢的開始。」

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

許安植在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演年輕氣盛的檢察官，在劇情一開始就面臨父親突然去世，看似在追查可疑移工，其實內心一直想找到導致父親離世的「殺人兇手」，許安植表示「觀眾會發現她的憤怒來自巨大的悲傷，這些情緒推動著她向前走。」她進一步分析角色個性「行事方式較為公事公辦，給人感覺稍微冷酷，對待工作沒有太多的同理心，對於公平和公正有一把自己的尺。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

而許安植表示定裝時，造型師原本提供各式鞋款，但她認為穿上高跟鞋後能讓自己更有氣勢，更發現高跟鞋就像她飾演的檢察官「周傳蕙」，直呼「她把自己立在一個高台上，直到有一天她真的覺得累了，才會想到，有時候不需要這麼把自己釘在這個狀態裡。」只是許安植未料到拍攝影集時有多場追逐犯人的戲，讓她叫苦連天「我穿著10公分的細跟高跟鞋在東協廣場狂奔！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》中，男主角「發哥」連炳發飾演的「范文寧」，在醫院眼見許安植的父親生命陷入危急狀態，身為醫師的他即使沒有台灣醫師執照，仍涉險為其進行醫療行為，未料許安植的父親仍然離世。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

隨後，許安植和飾演外事警察的夏騰宏開始懷疑連炳發的身份，更發現許多失聯移工的案件似乎與連炳發有關，連炳發因此淪為嫌疑犯，夏騰宏也展開一連串的追捕行動，夏騰宏坦言此次拍攝對體力是一大考驗，坦言「導演要求我去慢跑，我一開始還不明白，但拍攝後發現慢跑對體力有幫助。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

但比起動作戲，夏騰宏認為影集中的台詞更考驗演員，尤其他和許安植有許多對手戲，他表示每次拍攝都需要格外專注「因為她像個小老師會把台詞背得很熟，不能錯。我錯了的話，她會指導我。」夏騰宏給兩人角色一個有趣的比喻「在影集中，她像是我的大腦，我是她的手和腳。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》中點出的醫療困境和移工問題，女主角張鈞甯畢業於台北大學法律系、擁有中央大學產經所法律組碩士學位，對於社會議題也相當敏銳，由於台灣進入老齡化社會，加上多數年輕人不願意從事某些勞動強度較高的工作，不少工作需依賴外來移工，她不禁感慨「這些移工承擔繁重的工作，應該獲得更多的尊重。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

張鈞甯因演出不同作品而陸續看見移工遭遇不當對待或待遇不公，她相信這樣的情況需要更多社會關注和基礎教育的提升「這不僅是政府的問題，更是整個社會氛圍的問題，大家應該共同正視。」張鈞甯也提到韓國有不少影劇作品可以起到引起討論並推動社會改變的作用，直呼「期待《The Outlaw Doctor 化外之醫》可以引起相關討論，進而促進讓社會制度更完善！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在8日開播。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整形外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日起每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+等同步上線。