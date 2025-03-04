「最後一根薯條」被兒吃掉！楊皓如發飆開罵　孩子轉變讓她超感動

記者劉宜庭／綜合報導

女星楊皓如近日在節目上分享家庭生活趣事，透露自己在世界棒球經典賽期間，與家人到餐廳觀看比賽並享用美式餐點，未料用餐過程中，自己的最後一根薯條竟被兒子「無預警」吃掉，讓她當場氣炸：「重點是你要問！」





▲楊皓如發現自己最後一根薯條被兒子吃掉。（示意圖／達志）



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回憶當時情境，楊皓如描述，當時全家人各自點了一份餐點，自己一邊吃漢堡、一邊專注看比賽，沒想到一回頭，竟發現兒子默默伸手，拿走了她的最後一根薯條，導致她的餐盤瞬間「薯條歸零」。她當下直接問：「我的薯條是你吃光的嗎？」兒子坦承：「對，我吃不夠。」

這讓楊皓如忍不住發飆，嚴肅地對孩子說：「這一份是媽媽的食物，你有你的食物。」她強調，拿別人的東西要先問過，即使是家人之間，也要有基本的邊界感，「你常常買一個飲料，媽媽問你說『可不可以喝一口』的時候，你都回答我說不行，我就不行喝。」

▲楊皓如上節目分享育兒觀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

楊皓如繼續說：「我要的話我是不是要自己去買？因為你的東西，我也要徵求你同意，當你說不行的時候，我有喝嗎？」兒子當下就沒講話。雖然這場「薯條風波」讓她很生氣，但經過不斷的教育，兒子漸漸學會尊重別人的物品。

楊皓如分享，寒假期間全家出遊時，她在飯店開了一包零食，並將零食放在自己與兒子中間，並告訴兒子：「這是媽媽的零食，如果你想吃，也可以吃。」兒子一邊玩iPad，一邊適量地拿著吃。然而，當她吃了一陣子後停下來，兒子卻沒有直接把零食吃光，而是主動問她：「媽媽，你還要吃嗎？如果不吃的話，我可以把它全部吃光嗎？」

這讓楊皓如感動地說：「我很感動，你會問我，沒關係，你就把它吃光。」她認為，這樣的行為改變，正是長期教育的成果，孩子開始理解，無論是食物還是其他物品，都應該經過對方同意才能使用。