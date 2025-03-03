記者陳芊秀／綜合報導

日本男神木村拓哉2019年主演日劇《型男主廚三星夢》掀起轟動，去年底12月30日上映電影版《型男主廚三星夢：巴黎篇》，票房至今突破40億日幣（約台幣8.7億元），同時日方宣布3月28日在台灣上映。

▲木村拓哉電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》票房突破40億日幣。（圖／翻攝自臉書）

綜合日媒報導，電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》自去年12月30日上映，截至3月2日，共上映63天，票房累積突破40.2億日幣（約台幣8.7億元），觀影人數已突破279萬人。這也是木村拓哉繼《武士的一分》、《HERO》、《HERO2》、《假面飯店》之後，第5部票房突破40億的電影作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《型男主廚三星夢：巴黎篇》電影上映63天，票房突破40億，觀影人數突破279萬。（圖／翻攝自X）

除此之外，日劇《型男主廚三星夢》傳出翻拍土耳其版、韓國版。而電影版《型男主廚三星夢：巴黎篇》即將在亞洲各地上映，日媒報導3月28日將在台灣上映、4月3日在泰國上映，韓國、香港等地也會陸續發表上映日。

▲《型男主廚三星夢》電視劇版將翻拍土耳其版、韓國版。（圖／翻攝自X）

而高人氣日劇時常會被製作成電影版，從2024年底開始，包括《劇場版派遣女醫X FINAL》、《型男主廚三星夢：巴黎篇》、《電影版孤獨的美食家》輪番在大銀幕登場。其中強調是完結篇的《劇場版派遣女醫X FINAL》，日本票房突破30億日幣（約台幣6.5億元），且台灣上映後票房突破300萬，票房告捷；《電影版孤獨的美食家》日本票房即將突破10億大關（約台幣2.1億元），3月14日將在台灣上映。而木村拓哉的《型男主廚三星夢：巴黎篇》票房突破40億日幣（約台幣8.7億元），是3大強作中票房成績最高的作品。