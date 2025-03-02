出道初期演方大同〈小小蟲〉MV　林辰唏「14年後奪金鐘」發文悼念

記者黃庠棻／台北報導

歌手方大同於2月21日病逝，享年41歲，公司昨日（1）發聲明後震驚各界。他創作〈愛愛愛〉、〈三人遊〉、〈Love Song〉、〈Singalongsong〉等無數熱門金曲，而他離世的噩耗傳出後，過去的MV也被翻出討論。其中，演出〈小小蟲〉MV女主角的林辰唏也在社群網站上發文悼念。

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▲方大同離世的消息震驚演藝圈。（圖／資料照）

女星林辰唏在2006年參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的「少男系少女」單元踏入演藝圈，後來開始參與多位歌手的MV演出，像是五月天的〈突然好想你〉、〈我不願讓你一個人〉、〈後來的我們〉等，其實她在2008年演了方大同〈小小蟲〉的MV，劇情描述男方飾演的宅男第一次出門跟女神約會的過程。

▲林辰唏悼念方大同。（圖／翻攝自Instagram／2ai2ai）

而得知方大同離世的噩耗後，林辰唏在社群網站上曬出〈小小蟲〉MV的截圖，寫下「很高興認識過你，去當美麗的彩虹吧，照亮這個世界，謝謝你留下的」，後續也有人發文稱MV裡剛出道的她是「小廣末涼子時期」，她也轉發該則貼文悼念「R.I.P謝謝大同」。

▲林辰唏悼念方大同。（圖／翻攝自Instagram／2ai2ai）



事實上，林辰唏踏入演藝圈之後，在2008年開始拍攝歌手MV，方大同的〈小小蟲〉就是她初期的作品，後續在電影、戲劇都有亮眼的演出，包含《最佳利益2－決戰利益》、《最佳利益3－最終利益》，她在2022年憑藉GL劇《第一次遇見花香的那刻》奪得第57屆金鐘獎的迷你劇集／電視電影女主角獎，目前《第一次遇見花香的那刻》第二季也正在熱播中。

▲林辰唏憑藉《第一次遇見花香的那刻》奪下金鐘獎。（圖／記者湯興漢攝）