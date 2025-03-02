ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

出道初期演方大同〈小小蟲〉MV　林辰唏「14年後奪金鐘」發文悼念

記者黃庠棻／台北報導

歌手方大同於2月21日病逝，享年41歲，公司昨日（1）發聲明後震驚各界。他創作〈愛愛愛〉、〈三人遊〉、〈Love Song〉、〈Singalongsong〉等無數熱門金曲，而他離世的噩耗傳出後，過去的MV也被翻出討論。其中，演出〈小小蟲〉MV女主角的林辰唏也在社群網站上發文悼念。

更多【方大同逝世】相關新聞

▲▼ 方大同 。（圖／資料照片）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲方大同離世的消息震驚演藝圈。（圖／資料照）

女星林辰唏在2006年參與綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的「少男系少女」單元踏入演藝圈，後來開始參與多位歌手的MV演出，像是五月天的〈突然好想你〉、〈我不願讓你一個人〉、〈後來的我們〉等，其實她在2008年演了方大同〈小小蟲〉的MV，劇情描述男方飾演的宅男第一次出門跟女神約會的過程。

▲林辰唏悼念方大同。（圖／翻攝自Instagram／2ai2ai）

▲林辰唏悼念方大同。（圖／翻攝自Instagram／2ai2ai）

而得知方大同離世的噩耗後，林辰唏在社群網站上曬出〈小小蟲〉MV的截圖，寫下「很高興認識過你，去當美麗的彩虹吧，照亮這個世界，謝謝你留下的」，後續也有人發文稱MV裡剛出道的她是「小廣末涼子時期」，她也轉發該則貼文悼念「R.I.P謝謝大同」。

▲林辰唏悼念方大同。（圖／翻攝自Instagram／2ai2ai）

▲林辰唏悼念方大同。（圖／翻攝自Instagram／2ai2ai）

事實上，林辰唏踏入演藝圈之後，在2008年開始拍攝歌手MV，方大同的〈小小蟲〉就是她初期的作品，後續在電影、戲劇都有亮眼的演出，包含《最佳利益2－決戰利益》、《最佳利益3－最終利益》，她在2022年憑藉GL劇《第一次遇見花香的那刻》奪得第57屆金鐘獎的迷你劇集／電視電影女主角獎，目前《第一次遇見花香的那刻》第二季也正在熱播中。

▲▼林辰唏、程予希、李易《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲林辰唏憑藉《第一次遇見花香的那刻》奪下金鐘獎。（圖／記者湯興漢攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

3隻小狗寒流夜中哭一晚 愛心男出手救援超暖心

推薦閱讀

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

女星控「渣男劈腿5678次」！線索直指《蜀錦人家》鄭業成　聲明曝光

女星控「渣男劈腿5678次」！線索直指《蜀錦人家》鄭業成　聲明曝光

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

「令和高腿公主」宣告引退！隱忍2個月驚曝原因：遭老闆長期性騷

「令和高腿公主」宣告引退！隱忍2個月驚曝原因：遭老闆長期性騷

快訊／方大同「抗病5年」離世！　享年41歲

快訊／方大同「抗病5年」離世！　享年41歲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

女星控「渣男劈腿5678次」！線索直指《蜀錦人家》鄭業成　聲明曝光

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林辰唏, 方大同

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 訪問／李浚赫收到「台灣客製化西裝」　感動緊抱懷裡：這是珍貴的禮物
  2. 小煜肉搏胡宇威畫面曝光！　「全身泥巴」激烈對決驚呆眾人：來真的
  3. 出道初期演方大同〈小小蟲〉MV　林辰唏「14年後奪金鐘」發文悼念
  4. 三野文太離世隔天「家中遭竊」！住家是19億鎌倉豪宅…財產擁50億
  5. 「行走春藥」是他！KIRE開唱簽切結書　只穿肚兜服侍女粉：大力摸我
  6. 方大同生前想看他演唱會　陶喆改歌單哽咽〈愛愛愛〉前奏一下全場哭了
  7. 方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活
  8. 方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝
  9. FEniX陳峻廷BL劇播最終回「塞爆西門町」　見面會超狂福利公開！
  10. 育6男5女每餐怎麼煮？　日主婦YTR親下廚「6菜13碗飯排開超驚人」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366