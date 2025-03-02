Crush哀悼方大同！曾告白從小就愛聽　7年前圓夢合唱〈愛愛愛〉

記者張筱涵／綜合報導

金曲歌王方大同於3月1日驚傳離世，享年41歲，消息一出讓許多亞洲樂迷震驚且不捨。曾與他合作過的南韓歌手Crush與Zion.T紛紛透過社群平台表達哀悼之意，特別是Crush，更分享了方大同經典歌曲〈愛愛愛〉的播放畫面，流露出深深的不捨。

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▲方大同離世，享年41歲。（圖／ETtoday資料照）



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Zion.T於1日透過Instagram限時動態，上傳一張過去與方大同、Crush的合照，並將照片調成黑白色系，搭配方大同的〈愛愛愛〉作為背景音樂，在畫面最下方寫下「rest in peace. 기억할게요（我會記得你的）」，展現音樂人之間的惺惺相惜。

▲Zion.T哀悼方大同。（圖／翻攝自Instagram）



▲Crush哀悼方大同。（圖／翻攝自Instagram）



Crush則於2日深夜轉發Zion.T的限時動態，並附上一個落淚表情符號，隨後又再度發出手機播放〈愛愛愛〉至一半的畫面，以此表達對方大同的思念。他過去在2018年演唱會中，就曾帶來〈愛愛愛〉的翻唱舞台，表演前更曾說：「這是我從很小的時候就很喜歡的歌曲，是大家都會知道的有名歌曲，我會好好演唱的。」

事實上，方大同過去曾與多位韓國音樂人合作，並於2016年登上亞洲明星盛典（AAA），以中、韓、英三種語言演唱〈味道〉，展現音樂實力。他亦於2017年擔任IU香港演唱會嘉賓，並於2018年在Crush Showcase擔任特別來賓，而〈味道〉正是他與Crush的合作曲，這段音樂情誼更顯得彌足珍貴。

▲方大同曾擔任IU和Crush嘉賓。（圖／翻攝自YouTube）



▼方大同曾擔任IU〈Palette〉巡演香港站的嘉賓。（影片／取自YouTube／이지금 [IU Official]，如遭刪除請見諒）



▼Crush從小時候就很喜歡方大同的歌曲。（影片／取自YouTube／ K-Star HK，如遭刪除請見諒）

▼Crush和方大同的歌曲〈味道〉。（影片／取自YouTube／Khalil Fong 方大同，如遭刪除請見諒）