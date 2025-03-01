視方大同為人生導師！《好聲音》單依純演唱會〈才二十三〉哽咽唱不下去

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸歌手單依純是《2020中國好聲音》總冠軍，出道後深受廣大歌迷喜愛，她1日在南京舉行的「純妹妹」演唱會，將自己對音樂和人生的情感傳遞給現場的歌迷。演唱會中，單依純在演唱方大同的〈才二十三〉時不禁哽咽，情緒激動地表示：「還好有音樂，我覺得愛和想念是可以跨越時空的。」讓不少現場的觀眾也泛淚。

►更多【方大同逝世】相關新聞

▲方大同是單依純的音樂導師。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

單依純曾多次提到，方大同的R&B風格對她的音樂生涯有著深遠的影響。方大同對她來說不僅是音樂上的啟蒙者，也是她成長路上的重要指引者。然而，方大同的突然病逝，讓單依純在演唱〈才二十三〉時倍感悲痛，數度哽咽無法繼續。此前，方大同的經紀公司1日證實了他的離世消息，享年41歲。

▲單依純演唱到方大同的歌，忍不住哽咽。（圖／翻攝自微博）

單依純在梳理心情後，對台下的歌迷發表感言，她說：「其實一度覺得很感觸，因為覺得好像人生當中總是會遇到很多，很多戛然而止的故事。」她進一步表示，儘管人生有許多遺憾和無常，但每一次遇見、每一段關係都是真實的。單依純強調這些情感和故事讓她深信，愛與思念可以跨越時空，無論生死、遠近，彼此的陪伴和支持是永恆的。

最後，單依純向歌迷表達了自己的感謝，她說：「還好有音樂，我覺得愛和想念是可以跨越時空的，我們依然可以彼此陪伴互相取暖，謝謝。」

點我看影片