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黃志瑋驚喜宣布新身份！收入捐出幫助浪浪　喊話想回台灣拍戲

記者蕭采薇／台北報導

演員黃志瑋久未在台灣露面，然而他長年關注流浪動物議題，近來宣布擔任跨國公益聯名藝術展策展人，更籌備超過一年。黃志瑋也難得透露：「非常希望有機會參與台灣的影視作品，尤其這幾年影視創作能力爆發，非常令人期待。」

▲黃志瑋策劃跨國公益聯名藝術展，希望帶來更多正面影響力。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

▲黃志瑋策劃跨國公益聯名藝術展。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

提到第一次擔任藝術展策展人的心情，黃志瑋表示：「這是一個全新的體驗，因為要擔任畫廊跟所有藝術家的媒合橋樑，加上每個藝術家屬性都不相同，來回溝通需要非常多的時間，因為是自己的第一次策展 ，所以也想跟公益有所結合，也希望藝術的力量可以療癒以及影響更多人，歡迎大家可以多多參與」

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展覽特別與「財團法人流浪動物之家基金會」合作，希望透過藝術的力量喚起大眾對流浪動物處境的關注，部分銷售收益都將捐贈給基金會，用於狗園修繕與犬隻居住福利改善。希望讓參觀者能透過影像與故事，更深入了解這些動物的生活環境與需求，透過藝術的力量，為流浪動物打造更美好的未來。

▲黃志瑋策劃跨國公益聯名藝術展，希望帶來更多正面影響力。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

▲黃志瑋長年關注流浪動物議題。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

2024年黃志瑋參演的夯劇《狐妖小紅娘月紅篇》大受好評，他興奮的分享：「很謝謝大家的支持，今年《狐妖小紅娘竹業篇》也準備要上架，其實壓力還是很大，真的希望大家會喜歡！」據悉他還有多部參與的陸劇待播中。

▲黃志瑋策劃跨國公益聯名藝術展，希望帶來更多正面影響力。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

▲黃志瑋第一次擔任藝術展策展人，希望帶來更多正面影響力。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

提到2025年的新計畫，黃志瑋透露：「2025希望更多重心放在自媒體的經營，陸續也會有新的影視作品跟大家見面，也非常希望有機會參與台灣的影視作品，尤其這幾年影視創作能力爆發，非常令人期待。」當然也希望這次的公益聯名展可以成功舉行，讓更多人一起來關心流浪動物議題，帶來更多正面影響力。

▲黃志瑋策劃跨國公益聯名藝術展，希望帶來更多正面影響力。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

▲黃志瑋喊話希望有機會參與台灣的影視作品。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

黃志瑋擔任「FOMA° AKA 夢境啟航—超越現代藝術公益展」作品內容集結台灣、印尼與韓國的藝術家的創作，自2月28日開展一直到3月23日結束，地點在內湖的「AKA Automotive Arts 」畫廊舉行，免費入場。

 

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