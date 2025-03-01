方大同奪金曲歌王創「壓倒性票數」紀錄！氣胸暴瘦…神隱2年剛發新專輯

記者陳芊秀／綜合報導

香港創作才子方大同於2月21日逝世，享年41歲，音樂公司1日發文證實。他2005年憑首張個人專輯《Soulboy》踏入歌壇，以其獨特的R&B風格成名，更奪第28屆金曲獎最佳國語男歌手獎，2021年再奪第32屆金曲獎最佳單曲製作人獎。然而活躍樂壇同時，也一直與疾病搏鬥。

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▲方大同奪金曲歌王，因氣胸影響演唱行程。（圖／賦音樂提供）

方大同第一張專輯《Soulboy》在香港樂壇中廣受好評，贏得了「香港陶喆」的稱號，在台灣也迅速走紅，並於2017年勇奪金曲28的國語歌王寶座，而且是繼張學友、陳奕迅之後，第三位獲得金曲歌王的香港男歌手，還是金曲獎首位以評審一輪壓倒性票數通過。他與蕭敬騰、盧廣仲和林宥嘉曾被媒體封為「新生代四小天王」。

而方大同2010年曾因操勞過度氣胸住院，後來不定期復發，也曾因此影響演唱工作。他曾因氣胸暴瘦，神隱兩年後，終於在去年（2024）7月發文：「我終於從抱恙的日子走上了康復之路。」同年10月推出新專輯《夢想家 The Dreamer》，但是還不能露面，就在外界期待復出登台開唱，不料傳出噩耗，令無數歌迷心痛不捨。

▲方大同神隱兩年，去年終於露面。（圖／翻攝自方大同Instagram）