快訊／方大同「抗病5年」離世！　享年41歲

記者張筱涵／綜合報導

賦音樂今（1日）午間發出聲明，透露歌手方大同於2月21日早晨離世，享年41歲。

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▲方大同離世，享年41歲。（圖／翻攝自微博）



賦音樂今日發出聲明：「以積極的態度面對頑疾5年，方大同於2025年2月21日早晨，平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另一個領域，繼續他的使命與夢想。他所留下的音樂與圖畫小說是永恆的精神財富。​​​」

消息曝光後，許多歌迷都感到相當錯愕，「求求你說的是假話，接受不了」、「你別嚇我」、「啊？怎麼這麼突然，不敢相信這是真的」、「看到這個我人都傻了，他還這麼年輕呢」、「21號就走了？天啊」、「我老婆前陣子還單曲循環〈特別的人〉」。

▲賦音樂聲明。（圖／翻攝自微博／賦音樂）

方大同出生於1983年7月14日，是美籍香港創作歌手和音樂製作人，2005年發行首張個人專輯《Soulboy》，2008年獲得「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」叱咤樂壇男歌手金獎」，以25歲的年紀創下出道年資最短的金獎得主，他也曾被6次提名台灣金曲獎最佳國語男歌手獎，2017年以《JTW 西遊記》拿下歌王。

除了自己的作品，方大同也操刀過其他歌手的歌曲，張惠妹〈54321〉和〈就是我想你〉、劉德華〈觀世音〉、張學友〈有一個地方〉、陳奕迅〈倒帶人生〉、家家〈在家裡〉和〈安全感〉都是出自他的手。