月經來還健身出事了！魚乾「痛到癱倒臉慘白、發抖」嚇壞：一場劫難

記者劉宛欣／綜合報導

擁有百萬訂閱的YouTuber魚乾過去以拍攝開箱、美食影片走紅，親民形象圈粉不少人，近年來開始調整飲食、運動的她，不只瘦了許多，顏值也跟著上升，明顯自信了不少。28日她透過Instagram分享月經期間依然堅持健身，卻險些痛暈在健身房的事件，直呼「經歷了一場劫難」，得到教訓的她也表示以後不敢再逞強。

▲魚乾經痛到癱倒在健身房。（圖／翻攝自魚乾Instagram）

魚乾28日在Instagram限時動態表示「我剛剛經歷了一場劫難」，因為前幾天去日本享用了美食，為了「還債」，因此即使月經第二天仍跑去健身，殊不知「越健肚子越痛」，但心想都已經來了，就死撐著，「直到最後踩腳踏車時，發現不太妙，肚子痛感已經來到8分痛，結果一到淋浴間，蹲在那裡久久無法站， 只能想辦法在陣痛間迅速換穿衣服。」

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▲。（圖／翻攝自魚乾Instagram）

接著，魚乾好不容易走到鞋櫃處準備穿鞋，卻已經失去力氣，甚至跌倒在桌子旁，嚇到了旁邊的人，看到鏡子裡自己的臉色慘白，開始全身發抖、發麻、冒汗、視線模糊。最終用盡全身的力氣穿鞋，跌坐在休息的沙發上，發出超大的撞牆的聲音，她回想當時透露「我邊大喘氣邊發抖邊打電話，考慮要不要請人幫助我」，所幸後來男友出現，扶著她回家休息，吃了4顆止痛藥、熱敷。

▲。（圖／翻攝自魚乾Instagram）

回家後，魚乾甚至痛到尖叫，所幸男友一直陪伴著她，幫忙倒熱水、拿止痛藥，她表示：「我邊發抖邊吼著很痛，然後死死捏著他的手，感覺他手都要被我掐斷了，在此感謝他的付出。」私訊湧入了不少關心，她透露經痛即使到醫院也只能打止痛針，過去也檢查過子宮，並沒有異樣，平常會在經痛前就吃止痛藥，這次是失策、又太逞強造成。