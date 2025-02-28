胡瓜帶屈中恆上酒店　被媽媽桑吃豆腐還被摸腿畫面曝

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜近日轉戰網路媒體，開設Youtube頻道《下面一位》，最近胡瓜再度開啟夜生活，和屈中恆相約進入林森北街度過愉快的夜晚，不過兩人一到目的地回憶都湧現，不斷想起過往在這邊作秀看秀的時光。

▲胡瓜被按摩時又痛又爽。（圖／下面一位）



兩人首先到越式洗髮體驗，胡瓜開玩笑表示其實一直都想體驗，但不敢自己前來，今天找屈中恆當墊背的一起才終於有機會圓夢，一番搞笑言論非常幽默。胡瓜還詢問屈中恆，這樣會不會讓他夫妻失和？屈中恆對此先是語塞，隨後展現出一家之主的氣概說道：「我說站著，我老婆不敢坐下」讓胡瓜放心許多。

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▲媽媽桑(中)的手不斷在胡瓜跟屈中恆身上游移。（圖／下面一位）



按摩身體時只見按摩師直接直挺挺的在胡瓜身上踩來踩去，胡瓜沿途哀哀叫，反觀屈中恆舒服愜意的享受洗臉按摩服務，完全不發一語，舒服到沉沉睡去，兩樣情的畫面讓胡瓜表示：「為什麼他的比較爽！」

▲胡瓜與屈中恆。（圖／下面一位）



而胡瓜一邊按摩還不忘求按摩師認同，說自己的皮膚又白又滑嫩，很像嬰兒的肌膚，而大腿根部肌膚的畫面流出，讓他氣噗噗的說：「這樣對嗎？我都被看光光了！」也笑說算是一種粉絲福利啦，都一把年紀了還擁有這麼優秀的膚質，就貢獻給大家欣賞。

▲胡瓜被按摩時不斷哀哀叫。（圖／下面一位）



活絡完筋骨後，製作單位體恤胡瓜一直以來的辛勞，讓他去林森北體驗日式酒店，話才剛說完胡瓜眼睛馬上發亮，沒想到沒那麼好康。媽媽桑向兩位介紹日式酒店的獨特服務之餘，胡瓜整場被媽媽桑吃豆腐，一下撫摸、一下捧臉，刺激的互動讓他臉紅不已。



三人也玩起酒局遊戲，不過胡瓜被酒精誤事，在最後結尾時要感謝屈中恆時口誤說出其他藝人名字，讓屈中恆自嘲：「謝謝宋少卿！」機智的反應和大方的態度令人圈粉。