HUSH藏7年...突曝好消息！　認了：想談戀愛

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王HUSH在2018年StreetVoice 街聲平台發表過歌曲〈當我們談論愛情〉，並在先前的巡演、浮現祭等公開演唱，他時隔多年將這首歌重新錄製與詮釋，特別選在情人節發行，是HUSH送給歌迷的情人節禮物，也是HUSH在2025年的第一首歌曲。

▲HUSH在浮現祭上演唱新曲〈當我們談論愛情〉。（圖／浮現祭2025提供）

歌曲是HUSH從瑞蒙卡佛《當我們討論愛情》一書中得到創作靈感，他說：「書裡面對愛情很多的討論，在閱讀的當下好像自己也加入聚會一樣。以至於後來的生活中和朋友聊起愛情時常常想到這本書，所以就決定乾脆為它寫首歌吧。」

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相較於7年前的demo版本，重新錄製的〈當我們談論愛情〉不只編曲華麗升級，也聽得出HUSH詮釋的改變，他說：「demo階段只有鋼琴陪伴，很多聽起來捨不得放不下的尾音，在正式版裡面都變得雲淡風輕，可能也是年紀變大了心境轉換了，對於能夠和平分手這件事，格外覺得珍惜，也很需要智慧。」

▲HUSH期望今年能發新專輯。（圖／浮現祭2025提供）

除了自己的新曲〈當我們談論愛情〉釋出，近日HUSH所寫的〈交換禮物〉收錄在蘇慧倫新專輯中，至於自己的專輯，他說：「最近在寫新歌，想寫一些開心的歌，希望今年可以發專輯。」也透露在過年返鄉時求了一隻文昌筆，工作慾望比較強烈，寫了不少歌曲，但不忘笑說：「不過也還是很想談戀愛啦！」