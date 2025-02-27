ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台鋼新團長爆「偷溜進啦啦隊休息室」！前團長控：還想隱瞞　本人喊冤

記者劉宛欣／綜合報導

中華職棒台鋼雄鷹隊日前公布應援團的新陣容，新男團長「朝氣鷹雄」Matt正式宣布加入，不料卻有網友在PTT爆料，指出Matt曾因擅闖啦啦隊休息室，而被前團長希本踢出，引發球迷熱議，對此，希本發文證實Matt「確實擅闖」，而Matt則是發聲喊冤，稱自己是在工作人員陪同下進入。

▲Matt被爆去年擅闖啦啦隊員休息室。（圖／翻攝自Matt Instagram、希本Threads）

▲Matt被爆去年擅闖啦啦隊員休息室。（圖／翻攝自Matt Instagram）

希本在Threads上發文透露事件發生在去（2024）年9月20日的高雄澄清湖主場，他先是指出，所有工作人員、志工都被告誡過不能擅闖管制區，他指控Matt當時是志工，在被發現擅闖後，第一時間還想隱瞞，最後被戳破後，向所有志工面前致歉，還稱自己「不是自願，是有女孩點名才下去」，後來也因為屢次犯錯，最後就終止了合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Matt被爆去年擅闖啦啦隊員休息室。（圖／翻攝自Matt Instagram、希本Threads）

▲希本發文闡述事發過程。（圖／翻攝自希本Threads）

Matt方面也親自透過Instagram回應爭議，強調「偷偷溜進女孩休息室」屬於不實指控，他承認：「確實，在2024年球季期間，我曾於高雄球場工作期間進入管制區域一次，但並非網路流傳的擅闖或偷偷潛入，當時也有工作人員陪同。」他對於當時的行徑導致誤解致歉，並提到這次與球團談合作時，有主動報告過該事件，球團查證後，證實是謠言，但也向他強調了不能再犯。

▲Matt被爆去年擅闖啦啦隊員休息室。（圖／翻攝自Matt Instagram、希本Threads）

▲Matt發聲澄清。（圖／翻攝自Matt Instagram）

Matt接著反省「這次的事件讓我深刻反思，作為球場工作者，我應該更加謹言慎行，避免任何可能引發誤解或困擾的情境。」並且承諾「若未來再有類似情況發生，我將向台鋼球團主動請求最嚴厲的處分」，最後解釋自己之所以公開說明，是不希望不實消息導致更多疑慮，甚至喊話爆料者「希望藉此對過去事件的渲染者表態，期望能夠正視聽，維護自身與球團的名譽與權益」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

推薦閱讀

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體

曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Matt, 希本, 台鋼雄鷹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾國城婚禮遲到1小時原因曝光！親揭紅包5位數：我包3600誰受得了
  2. 台鋼新團長爆「偷溜進啦啦隊休息室」！前團長控：還想隱瞞　本人喊冤
  3. 《難哄》章若楠被指變胖！本尊大方揭「真實體重變化」網憂健康
  4. 遭疑逼花博員工幫開哺乳室門　咪妃急上火線澄清：我的三觀很正常！
  5. 陳美鳳提「70萬愛馬仕包」出席婚禮　骨裂坐輪椅挺陳志強、曾智希
  6. 日女粉強吻BTS Jin炫耀「皮膚好嫩」…人抓到了！　調查半年進度曝
  7. 最冷血美少女！《辣妹刺客3》殘忍暗殺　池松壯亮助陣「三度奪旬報獎」
  8. 英國女參加戀愛實境秀　沒找到真愛但找到了失散的親姊姊
  9. 《寶物島》新人床戰朴炯植！長得像「文佳煐+秀智」7女星　挑百人才相中
  10. 鍾漢良近況曝光！狗仔毒舌批「老態盡顯」遭網砲轟：50歲這不好？

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366