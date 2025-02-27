台鋼新團長爆「偷溜進啦啦隊休息室」！前團長控：還想隱瞞　本人喊冤

記者劉宛欣／綜合報導

中華職棒台鋼雄鷹隊日前公布應援團的新陣容，新男團長「朝氣鷹雄」Matt正式宣布加入，不料卻有網友在PTT爆料，指出Matt曾因擅闖啦啦隊休息室，而被前團長希本踢出，引發球迷熱議，對此，希本發文證實Matt「確實擅闖」，而Matt則是發聲喊冤，稱自己是在工作人員陪同下進入。

▲Matt被爆去年擅闖啦啦隊員休息室。（圖／翻攝自Matt Instagram）

希本在Threads上發文透露事件發生在去（2024）年9月20日的高雄澄清湖主場，他先是指出，所有工作人員、志工都被告誡過不能擅闖管制區，他指控Matt當時是志工，在被發現擅闖後，第一時間還想隱瞞，最後被戳破後，向所有志工面前致歉，還稱自己「不是自願，是有女孩點名才下去」，後來也因為屢次犯錯，最後就終止了合作。

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▲希本發文闡述事發過程。（圖／翻攝自希本Threads）

Matt方面也親自透過Instagram回應爭議，強調「偷偷溜進女孩休息室」屬於不實指控，他承認：「確實，在2024年球季期間，我曾於高雄球場工作期間進入管制區域一次，但並非網路流傳的擅闖或偷偷潛入，當時也有工作人員陪同。」他對於當時的行徑導致誤解致歉，並提到這次與球團談合作時，有主動報告過該事件，球團查證後，證實是謠言，但也向他強調了不能再犯。

▲Matt發聲澄清。（圖／翻攝自Matt Instagram）

Matt接著反省「這次的事件讓我深刻反思，作為球場工作者，我應該更加謹言慎行，避免任何可能引發誤解或困擾的情境。」並且承諾「若未來再有類似情況發生，我將向台鋼球團主動請求最嚴厲的處分」，最後解釋自己之所以公開說明，是不希望不實消息導致更多疑慮，甚至喊話爆料者「希望藉此對過去事件的渲染者表態，期望能夠正視聽，維護自身與球團的名譽與權益」。