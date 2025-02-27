陳美鳳提「70萬愛馬仕包」出席婚禮　骨裂坐輪椅挺陳志強、曾智希

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。

▲陳美鳳、簡沛恩、方馨一起出席陳志強夫妻婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

婚禮現場眾星雲集，「最美歐巴桑」陳美鳳就算摔倒骨裂，也要出席陳志強、曾智希的盛大婚禮，陳美鳳帶著在羅馬買到的愛瑪仕包包，搭配Crybaby吊飾娃娃，坐著輪椅緩緩入場，因為腳受傷不方便，兩側由方馨、簡沛恩攙扶，難得以行動不便的樣子出現在鏡頭前。

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▲陳美鳳、簡沛恩、方馨一起出席陳志強夫妻婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

陳美鳳雖然沒跟這對夫婦合作過，但很開心來參加陳志強、曾智希的喜事，並祝福「夫妻要同心，幸福久久。」方馨受訪簡單表示「祝他們永浴愛河。」簡沛恩在戲劇作品上演過曾智希媽媽，獻上吉祥話「希望女兒幸福滿滿。」

▲陳美鳳腳受傷仍出席婚禮力挺。（圖／記者周宸亘攝）



不僅如此，陳美鳳穿著綠色上衣現身，搭配黑色皮草外套，包包拿著同樣色系的綠色愛馬仕柏金包，目前網上價格將近70萬，成為另一個吸睛的亮點。另外，被問到紅包包多少，陳美鳳低調表示「一定有6位數」。

▲王彩樺與女兒婷婷。（圖／記者周宸亘攝）

此外，王彩樺帶著女兒出席，她建議陳志強跟曾智希，如果想要生小孩，可以像她當年找醫生算時間，算出排卵期、危險期，利用那兩、三天生小孩「穩的啦」。