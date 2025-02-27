ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳美鳳提「70萬愛馬仕包」出席婚禮　骨裂坐輪椅挺陳志強、曾智希

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。

▲▼陳美鳳，簡沛恩，方馨。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳美鳳、簡沛恩、方馨一起出席陳志強夫妻婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

婚禮現場眾星雲集，「最美歐巴桑」陳美鳳就算摔倒骨裂，也要出席陳志強、曾智希的盛大婚禮，陳美鳳帶著在羅馬買到的愛瑪仕包包，搭配Crybaby吊飾娃娃，坐著輪椅緩緩入場，因為腳受傷不方便，兩側由方馨、簡沛恩攙扶，難得以行動不便的樣子出現在鏡頭前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳美鳳，簡沛恩，方馨。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳美鳳、簡沛恩、方馨一起出席陳志強夫妻婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

陳美鳳雖然沒跟這對夫婦合作過，但很開心來參加陳志強、曾智希的喜事，並祝福「夫妻要同心，幸福久久。」方馨受訪簡單表示「祝他們永浴愛河。」簡沛恩在戲劇作品上演過曾智希媽媽，獻上吉祥話「希望女兒幸福滿滿。」

▲▼陳美鳳，簡沛恩，方馨。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳美鳳腳受傷仍出席婚禮力挺。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，陳美鳳穿著綠色上衣現身，搭配黑色皮草外套，包包拿著同樣色系的綠色愛馬仕柏金包，目前網上價格將近70萬，成為另一個吸睛的亮點。另外，被問到紅包包多少，陳美鳳低調表示「一定有6位數」。

▲▼王彩樺，婷婷。（圖／記者周宸亘攝）

▲王彩樺與女兒婷婷。（圖／記者周宸亘攝）

此外，王彩樺帶著女兒出席，她建議陳志強跟曾智希，如果想要生小孩，可以像她當年找醫生算時間，算出排卵期、危險期，利用那兩、三天生小孩「穩的啦」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

婦匯300美金給「巴基斯坦姪子」　遭勸火大嗆警：跟你無關

推薦閱讀

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體

曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／奧斯卡影帝金哈克曼離世！　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮席開53桌寵曾智希！

愛紗「人生最後一通電話」會打給麻衣　淚訴25年姊妹情：當年失火獲助

快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

資生堂千金李宓「生5寶」泳裝照見妊娠紋！　她高EQ回14字：沒什麼好怕

吳宗憲現身陳志強婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤銷提告！

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳美鳳, 陳志強, 曾智希

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾國城婚禮遲到1小時原因曝光！親揭紅包5位數：我包3600誰受得了
  2. 台鋼新團長爆「偷溜進啦啦隊休息室」！前團長控：還想隱瞞　本人喊冤
  3. 《難哄》章若楠被指變胖！本尊大方揭「真實體重變化」網憂健康
  4. 遭疑逼花博員工幫開哺乳室門　咪妃急上火線澄清：我的三觀很正常！
  5. 陳美鳳提「70萬愛馬仕包」出席婚禮　骨裂坐輪椅挺陳志強、曾智希
  6. 日女粉強吻BTS Jin炫耀「皮膚好嫩」…人抓到了！　調查半年進度曝
  7. 最冷血美少女！《辣妹刺客3》殘忍暗殺　池松壯亮助陣「三度奪旬報獎」
  8. 英國女參加戀愛實境秀　沒找到真愛但找到了失散的親姊姊
  9. 《寶物島》新人床戰朴炯植！長得像「文佳煐+秀智」7女星　挑百人才相中
  10. 鍾漢良近況曝光！狗仔毒舌批「老態盡顯」遭網砲轟：50歲這不好？

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366