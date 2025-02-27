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日女粉強吻BTS Jin炫耀「皮膚好嫩」…人抓到了！　調查半年進度曝

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員Jin在2024年退伍，當時為回饋辛苦等待的粉絲，舉行了擁抱會，期間卻遭一名50多歲的日本女粉絲偷襲強吻，27日韓媒報導曝光案件最新進度，在經過7個月的調查後已經正式立案。

▲BTS Jin擁抱會遭粉絲強吻。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書、JIN ig）

▲強吻Jin的女粉被正式立案。（圖／翻攝自Jin Instagram）

根據韓媒報導，警方於今年1月底已經把該女粉立案，並於2月初提出出庭要求，目前女粉居住在日本，尚未對於出庭要求作出回應。此前，Jin於2024年6月13日下午與約一千名粉絲，舉行了長達3小時的擁抱會，然而，活動中卻發生了一名女粉強吻Jin臉頰的突發事件，掀起性騷擾爭議，實際上，Jin在事發當下也露出了非常尷尬的表情，被在場的攝影機捕捉到畫面。

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▲BTS Jin擁抱會遭粉絲強吻。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書、JIN ig）

▲BTS Jin擁抱會遭粉絲強吻。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）

事發隔天，馬上有民眾向警方舉發，隨即警方便展開調查，社群上也傳出嫌疑人為日本籍的消息，該日本女粉甚至被挖出於部落格發文，吐露親吻Jin的心得「親吻在頸部，皮膚非常柔軟」。因此，警方於2024年6月向該部落格官方網站發信，請求提供發文者個資，但並未收到回應。隨後，警方透過國際刑警協調請求向日本警方進行國際合作調查，最終確定了嫌疑人身份。

針對案件，警方透露Jin也將接受調查，相關人士對外表示「（Jin）將不是以參考人，而是被害人的身分接受調查，調查方式與時間正在討論中」。

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Jin, 防彈少年團, BTS

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