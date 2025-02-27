柏霖錄音「竟被要求扮大鳥」：製作人希望我打開　

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手柏霖近日為張鈞甯和越南影帝連炳發主演的影集《化外之醫》親自創作新歌〈捕捉心跳〉，他被該劇製作人湯昇榮指定邀請柏霖加入OST的陣容，於是柏霖在馬來西亞參與創作營後，前往拜訪兩位創作者Caviar和Shio，一起腦力激盪，開啟邊追劇邊吃美食的創作模式。

▲柏霖為影集《化外之醫》創作新歌〈捕捉心跳〉。（圖／索尼提供）

柏霖為了讓創作夥伴了解劇情，充當翻譯說明，這次的跨國合作對他來說特別有趣，他笑說：「以前都是自己看劇寫歌，現在有人陪我追劇一起創作，邊品嘗肉骨茶邊討論劇情走向真的很奇妙。」表示非常享受跟不同文化背景的人交流，一起集思廣益可以讓靈感迸發，創造更多意想不到的作品。

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柏霖之前到馬來西亞參與國際創作營，期間投入大量時間心力完成多首作品，這次參加營隊對他音樂創作上帶來最大的轉變，他表示：「越來越喜歡和別人一起寫歌，大家把長處搬上檯面，做出當下彼此最滿意的樣子。」他發現自己喜歡準備故事題材或半成品，並找其他詞曲老師一起共振，「我覺得這樣很有趣，也比較不會覺得無聊，或卡在自己的框架中，有時因為有別的觀點切入，彷彿可以讓創作一點就通。

▲柏霖。（圖／索尼提供）

錄製〈捕捉心跳〉的過程中，柏霖一度遇到卡關，沒辦法完美發揮自己的能力，但在製作人李百罡的引導下，成功突破瓶頸，製作人希望柏霖能在錄音時做出更多大動作的肢體表現，以釋放身體所有的能量，幫助自己的歌聲發揮得更極致，表達歌曲中的情感，擅長舞的他很快掌握到製作人的要求，「製作人希望我可以把自己打開，所以我一直維持展開雙臂的動作唱歌，很像一隻大鳥張開翅膀一樣往上衝。」