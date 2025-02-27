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周揚青隔6年情人節約會！　浪漫晚餐Vlog「卻拒絕交往」親曝原因

記者張筱涵／綜合報導

大陸網紅周揚青27日在微博分享情人節約會影片，記錄自己在2月14日於上海工作的過程，以及與最近約會對象共度節日的心情。影片完整呈現從起床準備到約會結束的點滴，她也坦承這是相隔6年第一次真正意義上與異性一起度過情人節。

▲▼周揚青。（圖／翻攝自微博／周揚青）

▲周揚青相隔6年過情人節。（圖／翻攝自微博／周揚青）

周揚青在影片中表示，當天約會對象特地飛到上海共度情人節，因此從早晨起床開始就心情特別愉悅。她坦言，雖然過去也有約會對象，但總是與節日擦肩而過，當天晚餐地點是臨時預訂，因此選擇了一家陌生的餐廳，儘管食物不完全符合預期，但氣氛仍十分浪漫。

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周揚青也透露，對方貼心準備了一束紅玫瑰，剛好與當日穿著的紅色上衣相映成趣，彷彿是提前安排好的巧合。她還分享，當晚喝了一瓶與自己出生年份相同的香檳，雖然她平時不喜歡這種酒，但在浪漫的氛圍下，反而感覺特別值得紀念。

▲▼周揚青。（圖／翻攝自微博／周揚青）▲▼周揚青。（圖／翻攝自微博／周揚青）

▲周揚青以Vlog記錄當晚浪漫晚餐。（圖／翻攝自微博／周揚青）

晚餐結束後已近深夜十一點半，當時上海飄起小雨，對方在餐廳外撐著傘，向她提出正式交往的請求。面對這一刻，周揚青坦承內心確實有些動搖，並開始計算兩人相識的時間，發現彼此認識約6個月，但真正相處的時間卻不到2個月。她認為，許多人相信感情需要衝動才能確立關係，但她仍選擇遵循自己的「超過3個月才能在一起」的原則，希望等到足夠了解對方後再做決定，最終在浪漫氣氛下婉拒了對方的告白。

雖然拒絕了交往請求，但兩人並未因此感到尷尬，在送她回程的途中，特地在外灘停車，一起吹風散步。她凝視著夜晚已熄燈的城市景色，心中不禁自問：「這次，我能收穫愛情了嗎？」

▲▼周揚青。（圖／翻攝自微博／周揚青）▲▼周揚青。（圖／翻攝自微博／周揚青）

▲周揚青最後還是拒絕了交往要求。（圖／翻攝自微博／周揚青）

這段影片配合她的日記貼文，透露其實這篇情人節紀錄早已寫好，但猶豫了很久是否要上傳，不過，周揚青想了想，寫日記的初衷是為了記錄每一個對自己有意義的日子：「都是走過的路。」暗示這段經歷已成為她人生中的一部分，不論結果如何，都值得被珍惜與記錄。

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