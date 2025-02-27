謝欣穎爆分手王柏傑現身了！　劉品言揭她感情狀況「回歸到自己」

記者孟育民／台北報導

女星謝欣穎2021年4月認愛小4歲的王柏傑，男友還送上毛小孩Cooper當作她的生日禮物，不料去年底傳出分手消息，雙方沒有承認或否認，感情狀況成謎。劉品言今（27日）《誰來演戲》第二季開播記者會，恰巧好友謝欣穎也是節目來賓之一，兩人在車上談心，被問是否有聊到感情私事，她則說：「我對於謝欣穎並沒有那麼陌生，我們蠻常聊天的，每個人經歷的心路歷程，我們都蠻樂意分享的。」

▲劉品言接下鏡電視《誰來演戲》第二季主持棒，今天出席首播記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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劉品言坦言不論是否是朋友，都會避開敏感話題，「我也是身為一個觀眾的心情，我也對於他們有想了解的地方，偶爾會擔心有些問題問得太直白，因為我希望看到演員分享療癒心理狀態。」提到謝欣穎的感情狀況，她智慧回應：「我覺得我們都很好，回歸到自己的各種狀態，我們都會覺得30+的女性要感受自己的樣子，她一直都有她自己。」

▲劉品言在節目中和謝欣穎談心。（圖／記者周宸亘攝）

說起自己的感情狀況，她表示依舊是單身，不過仍期待未來身邊出現對象，「之前也有一些朋友介紹對象，確實沒有發展成男女朋友關係，可能也沒時間，當時也沒有那個心情。」她說如果未來有男友，絕對會大方承認。