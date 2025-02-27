薔薔加拿大發生追撞車禍！被坐地起價「賠償金額超傻眼」：沒心情了

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）最近飛去加拿大看極光之外，仍不忘為YouTube頻道拍攝影片。沒想到在過程中，不但發生工作人員追撞前方車輛的意外，還被對方坐地起價地要求賠償，讓她相當傻眼，「我真的是被弄到沒心情了。」

▲薔薔團隊發生追撞車禍。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）



薔薔透露當天在前往住宿地點時，工作人員開車停紅燈因為沒踩穩剎車，所以往前滑碰到前面印度車主的車尾，雖然印度車主的車尾看似沒有太大損傷，對方確定她的員工沒帶駕照後，隨即要求賠償1千元加幣（約2萬3千元新台幣）。

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▲薔薔的車輕碰到前方的車尾。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）



經過一段時間講價後，賠償金額降到500元加幣（約1萬1千3百元新台幣），薔薔為了完成後續的拍攝企劃，決定給錢了事，「我是覺得我應該付，可是這樣碰到什麼事也沒有，我的心態是200元加幣」，但因為怕被找麻煩，還是給了500元加幣。

▲▼薔薔被印度車主坐地起價要求賠償。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）



雖然是工作人員出包，薔薔仍大方表示「這些錢都公司賠」，但也叮嚀對方沒帶駕照是很大的錯誤，而且開車一定要專心！