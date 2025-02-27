《花邊教主》3演員悲悼蜜雪兒！　「世界失去了一個善良靈魂」

記者劉宜庭／綜合報導

美國女星蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg）美國時間26日被發現陳屍在紐約一處公寓，享年39歲。她生前曾在《花邊教主》（Gossip Girl）演出反派角色喬治娜（Georgina Sparks），如今突然傳出噩耗，該劇主演群們得知後，也陸續發聲悼念。

▲布蕾克萊芙莉、艾德威斯維克發文告別蜜雪兒。（圖／翻攝自布蕾克萊芙莉、艾德威斯維克IG）

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在《花邊教主》飾演女主角Serena的布蕾克萊芙莉（Blake Lively）得知噩耗後，悲痛發文悼念蜜雪兒，回憶起兩人初次見面時，她形容對方宛如電流一般充滿能量，「她做的每一件事，都是全力以赴的 200%。她會對別人的笑話笑得最開心，當遇到權威時，她會正面迎戰，當她察覺到事情有問題時，她絕不會視而不見。」

「她對自己的工作充滿熱情，也為自己能成為這個社群與行業的一份子而感到自豪。即便有時這條路會讓人心痛，她仍然對朋友和摯愛的人無比忠誠，勇敢無懼。她大方、勇敢，獨特地展現自己的風采。」布蕾克萊芙莉稱讚蜜雪兒是從內到外都真正善良的人，「世界失去了一個極具敏感且善良的靈魂——Michelle。願她的作品，以及她帶來的巨大影響，能被那些曾有幸見證她火焰般熱情的人永遠記住。」

▼柴斯克勞福翻出過往與蜜雪兒合影。（圖／翻攝自柴斯克勞福IG）

劇中飾演Nate的柴斯克勞福（Chace Crawford）也上傳過去與蜜雪兒的合照，「Michelle 是獨一無二的。我還記得她第一次來到片場時，那種駕馭一切的自信風采。她就像一股不可阻擋的自然力量，幽默風趣，充滿魅力，毫無保留地展現自己。我回想起那些歲月，臉上帶著微笑。但這真是一個巨大的損失。愛你。」而飾演Chuck的艾德威斯維克（Ed Westwick）同樣發聲悼念：「聽到蜜雪兒的消息感到非常難過，為她祈禱。」