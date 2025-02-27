曾智希、陳志強婚禮賓客全大咖　「14對明星夫妻」超強閃光彈合體

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，其中男方一句「拍婚紗新娘才是重點」閃瞎眾多網友，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，婚禮賓客全是大咖明星，成為焦點。

▲曾智希和陳志強27日補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

曾智希、陳志強27日晚間舉行婚禮，人緣極好的小倆口，邀請的賓客名單也相當華麗，致詞人除了新人的父親之外，也邀請到男方擔任模特兒時期的貴人陳婉若，同時也是伊林娛樂副董事長在台上給予祝福；婚禮主持人則請到陳大天、徐凱希擔任；證婚儀式主持的重責大任則交給好友張兆志。

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▲曾智希和陳志強27日補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

另外，曾智希的婚禮伴娘除了請到2位圈外好友之外，還邀請了勇兔、王宇婕、林萱瑜擔任；陳志強的婚禮伴郎則找來謝承均、張天霖與3位圈外好友，花童則是邀請乾兒子Travis，同時也是好友Darren邱凱偉的兒子擔任。

▲曾智希和陳志強27日補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

不僅如此，曾智希、陳志強婚禮席開53桌，邀請的藝人超過100位，座上嘉賓包含陳美鳳、吳宗憲、沈玉琳、曾國城、徐乃麟、包小松、包小柏、周曉涵、江國賓、江宏恩、方馨、黃少祺、康康、郭子乾、李國毅、曾莞婷、温昇豪、翁立友、王彩樺、王仁甫、王瞳、楊千霈、楊銘威等。

▲曾智希和陳志強27日補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

除此之外，曾智希、陳志強婚禮也邀請到多對演藝圈夫妻檔連袂出席，包含謝坤達、柯佳嬿；韓宜邦、林萱瑜；黃尚禾、李千娜；孫鵬、狄鶯；白吉勝（阿Ben）、徐小可；屈中恆、Vicky；周遊（阿姑）、李朝永；吳東諺、白家綺；李運慶、洪詩；陳宇風、葉家妤；狄志杰、顏嘉樂；黃鐙輝、萁萁；黃少谷、林采薇以及楊昇達、若綺，共14對銀色夫妻檔，而無尊、林育品（阿喜）這對低調的情侶也會出席。