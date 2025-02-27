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朴春2NE1舞台滑水遭罵沒誠意　好友心疼揭真相：她很努力了⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團2NE1時隔8年以完整體之姿重回月歌壇，她們近期忙著跑全球巡演，朴春卻不時會被拍到集中度不足或者是動作不到位的畫面，相關影片在韓網延燒，使得好友心疼看不下去，向韓媒透露「是體力問題，並不是故意沒誠意」，出面為朴春緩頰，並表示現階段以恢復健康為最優先。

▲▼2NE1。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲2NE1睽違8年以完整體回歸樂壇。（圖／Live Nation Taiwan提供）

朴春過去曾被診斷出罹患ADD（注意力缺失症），需長期服藥治療，藥物使得她發胖，令粉絲相當心疼。這次再度站回舞台，歌迷深知她的狀況，也感受到她滿滿誠意，雖偶爾集中度不足，但還是盡力跟唱、跳舞，舞台上的小失誤反而成為演唱會的「彩蛋」，歌迷皆覺得她的模樣很可愛。

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▲▼2NE1。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲朴春遭指舞台滑水、沒誠意，好友心疼出面緩頰了。（圖／Live Nation Taiwan提供）

只是近來朴春不斷向李敏鎬表達愛意，該事件延燒到她在演唱會上的表現，相關影片引起南韓網友爭議，友人不捨她遭到謾罵，接受韓媒《Starnews》採訪緩頰表示「是體力問題，並不是故意在舞台上表現得沒誠意」，好友進一步透露，朴春在演唱會上半部用太多力，所以導致後半場沒力的狀況居多，「引起爭議的影片幾乎都是後半場的部分刻意被凸顯，這讓人感到很惋惜，她很努力了，只是體力跟不上。」

▲朴春現階段努力恢復健康，4月將再次與2NE1重聚參與安可演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲朴春現階段努力恢復健康，4月將再次與2NE1重聚參與安可演唱會。（圖／Live Nation Taiwan提供）

2NE1剛結束澳門場演唱會，據了解，朴春現階段都在家裡好好休息，友人也承諾她4月會繼續參加首爾的安可場演唱會，「以恢復健康為最優先，3月會更確保體力，同時打算好好管理心理狀態，待她找回安定狀態，會盡力恢復健康，希望大家幫她應援。」好友心疼朴春遭到輿論攻擊，該訪談登上韓國娛樂新聞排行榜熱搜。

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