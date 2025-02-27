吳奇隆婚變零回應「幹大事」！公開現身新劇開鏡儀式…無名指戴戒

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳奇隆與大陸演員妻子劉詩詩頻傳婚變，雙方遭指財產分割，只要一出現公司股權變動，便會掀起外界議論。而他近年遭瘋傳婚變同時，去年底宣布取得凌峰授權，將重啟經典行腳節目《八千里路雲和月》，被陸粉形容：「悶聲幹大事！」

▲吳奇隆去年被瘋傳婚變同時，宣布取得凌峰授權重啟《八千里路雲和月》。（圖／翻攝自微博）

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吳奇隆與劉詩詩有關連的公司已經註銷多年，相較於妻子持續活躍螢光幕演出，自己則是接綜藝、陪伴家人。而他深陷婚變傳聞時，去年11月拍影片宣布要重啟《八千里路雲和月》。

原來吳奇隆一直在思考除了音樂、戲劇作品，還能留下什麼有意義的作品。他後來透過朋友聯繫凌峰，花了一年時間反覆溝通，終於得到凌峰認可「重走八千里路雲和月」。他微博發文感謝串流平台大力支持，並表示節目將暫時命名《龍行天下之重走八千里路雲和月》，宣布節目正式啟動。

據《中國時報》報導，凌峰對吳奇隆想重啟節目一事，向對方說：「沒問題，交給你做，成功不必在我。」

▲吳奇隆花了1年反覆溝通，取得授權宣布節目重啟。（圖／翻攝自微博）

吳奇隆近年除了綜藝節目露臉，戲劇則轉於幕後，曾以個人名義擔任《最食人間煙火色》的出品人之一，2月18日更以監製名義，前往海南島出席懸疑網路劇集《春日之地》的開鏡儀式，該劇由袁姗姗、徐開騁主演。而他現身開鏡儀式時，左手無名指仍戴著婚戒，似乎間接回應外界揣測。

▲吳奇隆近年擔任戲劇出品人，又為新劇當監製。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆出席開鏡儀式，無名指戴戒指。（圖／翻攝自微博）