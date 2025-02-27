香港TVB突宣布播《哪吒1》！黃金檔3部劇停播讓路…網：還我電視劇

記者陳芊秀／綜合報導

大陸動畫片《哪吒2之魔童鬧海》創下百億人民幣票房，並奪下全球動畫電影票房冠軍寶座，成績傲人，海外票房表現也受到關注。而香港上映3日票房突破1500萬港幣（約台幣6328萬元），TVB電視台為迎接「哪吒」熱潮，將於28日播出動畫《哪吒之魔童降世》（哪吒1），原本黃金時段要播出的3部電視劇因此讓路，引發網友熱議。

▲《哪吒2之魔童鬧海》創下全球單一市場高票房，香港TVB電視台突宣布要播《哪吒1》。（圖／翻攝自微博）

據港媒《港生活》報導，TVB將於28日晚間8點播出《哪吒1》，並且推出普通話原版、廣東話版給觀眾選擇，迎接哪吒狂熱。而因為播出《哪吒1》，原本黃金時段播出的長壽劇《愛‧回家之開心速遞》、古裝喜劇《痞子無間道》、陸劇《大奉打更人》都暫停播出。

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▲香港TVB電視台因播出《哪吒1》，黃金時段3部戲劇全部暫停播出。（圖／翻攝自微博）

然而電視劇趕搭「哪吒」熱潮的舉動，引發兩極評價。有網友留言「為何要在星期五劇集時段播電影呢？以往都是星期六日的，還我電視劇」、「愛國必看」、「節目調動由貴台不由我」、「上頭指定要看」。另外也有影迷表示期待「非常好，我剛剛看了2，正想哪邊可以看回1」、「哪天播我都看」。