「八點檔女神」江祖平遭瞎傳裝病不演！嗆她造謠：給自己一點尊嚴

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔女神江祖平在《願望》演反派「麗紅」，戲裡為了愛情壞事做絕，讓觀眾又罵又愛看。而她27日在社群網站PO文，透露自己「暫時」離開據組，不料被傳故意裝病不演，為此隔空向造謠者喊話：「不會有人相信妳啦，請給自己一點尊嚴……。」而她的發文也引發網友揣測造謠者身分。

▲江祖平在八點檔《願望》演反派「麗紅」，為自己的愛情使壞。（圖／翻攝自Threads）

江祖平開頭寫道「經過今天……我覺得我很棒」。她錯愕自己已經「暫時」離開劇組，為何還出現兩三種說法，聲稱她「故意辭演」、「裝病不演」，直言「都是我本人不知道的呀？」她對於這些不實言論感到無奈，更喊話「不要亂說話，更不要因為我本人一直當宅女，這位某某就能代我發言。」

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▲江祖平表示「暫時」離開劇組，卻被傳裝病不演。（圖／翻攝自Threads）

江祖平提及「某某」不但擅自代表她發言，還利用她名義放話，「某某自己不喜歡誰誰誰，不要用我的名義去逞口舌之快，因為這些戰友都知道我的個性，不會有人相信妳啦，請給自己一點尊嚴」。她加上兩個扶額頭表情圖示，最後更語帶警告地說：「妳自己知道就不要讓我@妳了。」語氣雖平和，但字裡行間透露出對於謠言及不實指控的無奈與不悅。

▲江祖平最新發文引發關注。（圖／翻攝自Threads）

網友根據江祖平發文整理出4線索，包括「某某」是女性，且江祖平是「暫時」離開劇組，代表將來還會強勢回歸，第三點是指「某某」栽贓汙衊、最後一點是「作者本人很棒無誤」。粉絲也力挺江祖平：「期待你趕快回劇組，還是喜歡你演戲」、「麗紅快回歸」、「不管在哪總是會有討人厭的爛嘴巴」，更有網友驚訝道：「怎麼那裡都有這種人啊！」