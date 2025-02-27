逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

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High咖轟節目組不要臉：小優有錯也不該人身攻擊　吳宗憲4字回應

記者黃翊婷／綜合報導

女星小優（游振宜）因被指造謠、講八卦引發爭議，同樣是《大學生了沒》出身的成員High咖（邱志恒）日前上傳影片分享個人看法，還控訴《小明星大跟班》製作單位下的影片標題不要臉，結果意外牽扯到小優的前老闆、主持人吳宗憲。對此，吳宗憲回應，藝人是公眾人物，就要接受公評，至於High咖的言論，他覺得對方不用過度解讀，「有點多餘」。

▲▼吳宗憲專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳宗憲認為藝人是公眾人物，就要接受公評。（資料照／記者周宸亘攝）

小優先前因被指控造謠胡瓜與宋羽葤緋聞，遭吳宗憲解約，接著《小明星大跟班》製作單位剪了一部與小優有關的精華影片，標題寫著「來聽聽姐妹們對小優的控訴」、「憲哥聽了都說：人醜心黑」，引發部分網友反彈，認為這樣的標題太超過了。

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▲▼小優（圖／翻攝自Facebook／小優）

▲小優近期陷入造謠爭議。（圖／翻攝自Facebook／小優）

與小優一樣是《大學生了沒》出身的成員High咖，26日上傳影片分享個人看法，他強調，小優在造謠事件中確實有錯，也確實承受許多批評，節目組不應該選在這個時機上傳這樣的影片，甚至使用赤裸裸的人身攻擊當標題，「要不要臉啊？」雖然後來已經修改，但還是讓他感到很氣憤。

▲High咖開罵《小明星大跟班》！　揭小優出事「藝人全噤聲」現實主因。（圖／翻攝自Facebook／High咖-邱志恒）

▲High咖認為，小優雖然有錯，但節目組原先的標題過於嗜血。（圖／翻攝自Facebook／High咖-邱志恒）

針對網路上關於小優的正反言論爭議，根據《三立新聞網》報導，吳宗憲回應，藝人是公眾人物，就要接受公評，製作單位只是發揮媒體第四公權力；至於High咖怒斥節目組不要臉，他坦言不會生氣，但希望對方不要過度解讀，「有點多餘」。

不過，High咖其實有再度於IG發文強調，他也覺得小優的行為確實很糟糕，沒有「力挺」的意思，更沒有針對吳宗憲，他的重點是批評「製作單位標題嗜血」，而不是單指節目本身，希望媒體不要刻意誘導，「我們一起負擔一點社會責任，關心真正重要的事好不好？」

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吳宗憲, 小優, 胡瓜, 宋羽葤

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