58歲女星冒皺紋被嫌老「隔1年現身突奇蹟回春」　親曝背後秘訣

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星袁潔儀現年58歲，1990年代因主持兒童節目《精靈一族》迅速成為小朋友心中的「潔儀姐姐」，深受喜愛。2000年她轉投TVB，展開新事業，目前結婚後定居大陸，去年她出現在好友楊玉梅的微博照片中，被不少網友發現蒼老許多，臉上有明顯皺紋和雀斑，與年紀相近的楊玉梅相比顯得較為憔悴。然而，近日她受訪時狀態已回春，並大方分享抗衰老保養心得。

▲袁潔儀去年現身時，被不少網友指出蒼老許多。（圖／翻攝自楊玉梅微博）

袁潔儀日前受訪，淡妝出鏡，整體看起來既年輕又充滿活力。她表示自己對工作有著濃厚的熱情，工作也成為她維持青春的動力。她透露，許多人不相信她快接近60歲，並常常詢問她如何保持年輕，她解釋道：「其實並不是依賴保養品或做醫美，而是要保持年輕的心態，積極樂觀，這樣自然就能吸引年輕的氣質。」強調保持心態的年輕才是她的秘訣。

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▲袁潔儀分享回春秘訣。（圖／翻攝自微博）

最後，袁潔儀提到挑選作品的標準，表示自己不在乎角色的大小，無論是簡單的角色還是具有挑戰性的，她都願意一試。她形容自己像是「師奶」一樣的性格，喜歡工作，也因此可以在拍攝的同時順道回香港探望父母，並表示：「因為我沒有孩子，所以有更多的時間可以往返兩地，工作之餘也能與父母一起喝茶，這樣的生活讓我感到充實而快樂。」