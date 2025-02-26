吳鳳搬新家「老婆接陌生電話」　遭逼問換房秘訣傻眼：有點奇怪！

記者王靖淳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年與台灣老婆結婚，2018年成功拿到台灣身份證，最近開心發文分享買新房，貼文曝光後，老婆卻接到一通陌生男子的電話，對方問她關於換房的秘訣。為此，吳鳳今（26）日發文直言：「有點奇怪和令人不舒服吧？」

▲吳鳳最近買新房。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

吳鳳透露，該名陌生男子在電話中強調自己並非詐騙集團，而是出於好奇，所以才會打來詢問關於換房秘訣的問題。為此，吳鳳表示此狀況令老婆感到有些不安，因為對方竟然知道她的全名，後來在尷尬及無奈之下，最終選擇結束與該男子的通話。

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吳鳳表示他相信該陌生男子無惡意，不過他也坦言，晚上8點打電話給一位不認識的人，並詢問換房相關問題，實在是有些不妥當且令人感到不舒服。他進一步提到，換房並無所謂的秘訣，重要的是努力賺錢和節省，找到合適自己需求和預算的住處。

▲吳鳳透露老婆接到陌生男子的電話。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳Rifat）

面對買房此類私事，吳鳳透露事後他和老婆討論後決定，將會製作一部影片分享他們換房的經歷，希望能為計劃購屋或換屋的朋友們提供一些實際的幫助，「決定找時間來分享我們換房子時，遇到的一些事情！這不算是秘訣，但也許能幫助到想要買房或換房的人。因此請期待我們的影片喔！」