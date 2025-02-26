野生胡宇威現身夜市擺攤！　遭客人「當場點評」走心陷低潮：我是糾結哥

記者孟育民／台北報導

三立電視與華視再度聯手，推出全新內容《我們這一攤2》，這回節目團隊前進馬來西亞，進行台馬夜市文化交流。主持群苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙今（26日）出席首映記者會，大談擺攤辛苦，節目經過四過月的征戰全台夜市拍攝，連兩季的大廚胡宇威被公認是「業績王」，因為他粉絲根基強，連蔡昌憲都笑說他粉絲包到底，一路跟到馬來西亞。

▲ 苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙出席《我們這一攤2》首映會。（圖／三立提供）

而說到這次擺攤「出包王」，矛頭全指向禾浩辰，因為他有次煮麵線，竟然讓大家都聞到焦味，他笑說當時自己三魂七魄都沒了。而負責外場公關的苗可麗，當然是首屈一指的「叫賣王」，而私下像大男孩的蔡凡熙被大家封為「精算王」，他細說因為其他人經常結帳都算錯錢。

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▲ 蔡凡熙被爆料時常出包。（圖／三立提供）

而這次在擺攤過程中，壓力最大的應該是胡宇威，因為他有第一季的經驗，當然希望本季業績能開出紅盤，但很多時候事與願違，他表示無法掌握時才是最讓他壓力大，笑說：「時間給我壓力，我又把壓力轉給大家。」有次有位民眾在他面前吃完料理，隨口一句「還好！」讓胡宇威心受創，他認為自己是「味道把關」，希望端出是最好的，而不是靠藝人那張臉在做生意，因此情緒讓他低落很久，不過苗可麗安慰說他是執著，一定要達到自己標準，「他不龜毛怎會堅持下去！」連胡宇威都嘲笑自己「我是糾結哥，毛多！」

▲ 胡宇威錄影時常走心。（圖／三立提供）

而這次最讓苗可麗感動的就是與民眾之間的互動，有的年輕人看他洗碗很累，願意主動輪流幫忙洗碗，她覺得最難過的是有幾次完售，但很多人仍排著隊卻無法吃到他們的料理。而禾浩辰表示之前願意參加這節目，就是因為家人有擺攤經驗，原以為游刃有餘，但事實卻不一樣，一天站下來連腰跟腿都受不了，所以每次錄影結束，就會和蔡昌憲及蔡凡熙相約按摩。

▲ 苗可麗感謝每一位來消費的客人。（圖／三立提供）