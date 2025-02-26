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米可白拍戲「連哭4、5天」情緒起伏高！　自責沒演好瞬間苦瓜臉

記者劉宜庭／綜合報導

台灣女星米可白近日投入民視八點檔《好運來》的拍攝，連續多天挑戰高強度情緒戲，讓她坦言：「每天情緒起伏高高低低，連哭了4～5天。」甚至影響到她的精神狀態，擔心自己無法完美詮釋角色情感。面對侯怡君留言鼓勵「加油！沒事的，你絕對可以勝任。」她則回應：「我要努力跟你們站在同一個平衡線上⋯。」

▲《好運來》賴慧如、藍葦華、米可白、王燦慶祝元宵節。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

▲米可白近期投入戲劇《好運來》拍攝。（圖／民視提供）

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米可白今（26日）早發文透露，這幾天每天清晨5:30開工，拍攝棚內戲至深夜才收工，長時間的拍攝壓力讓她體力雖然能承受，但情緒起伏卻讓她感到無助：「擔心自己的精神狀態無法詮釋好表演，畢竟大家都很努力，就希望自己能拿出100分的力氣。」

有一次拍攝，米可白演繹接到父親病危的電話的劇情，看完播出自責認為演遭了，「悲傷、不敢相信、戲劇節奏都沒抓好」。事後，她瞬間露出沮喪表情，讓同劇演員蔡有財安慰她：「你很在意剛剛的演出？不要太糾結⋯那場戲過了，要給自己太大的壓力。」

▲米可白努力加強自身表演。（圖／翻攝自Facebook／米可白）

面對情緒與壓力雙重考驗，米可白內心不斷鼓勵自己「我一定可以」，並強調自己沒有資格讓表演鬆懈，「因為大家都很努力，我要跟所有的演員站在平衡線上。」她也不忘感謝同劇演員藍葦華在戲劇指導方面的幫助，讓她能夠調整狀態，全力投入角色。

除了八點檔的拍攝，米可白也馬不停蹄趕赴南投與台中，拍攝一部關於視障朋友的電影故事，隨後須返回台北，準備隔日《好運來》的新戲份，並透露角色即將迎來「楊文琪2.0版」。即使工作繁忙，她仍保持堅定態度，努力挑戰不同角色，讓粉絲相當敬佩。

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米可白, 好運來, 侯怡君, 藍葦華

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