ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Hunter Schafer「護照遭強制改成男性」　對生活造成影響：我們不會消失

@csbvkjbvjkbkjjvkfsjk

posted/deleted this last night because i wanted to make a more concise/well spoken thing but it’s out in the world! so putting it back heree

♬ original sound - Hunter Schafer

記者劉宜庭／綜合報導

跨性別者杭特薛佛（Hunter Schafer）因美劇《高校十八禁（euphoira）》打開知名度，憑著高挑身材和天使般臉孔被外界封為「紅毯精靈」，近日拍攝影片公開表表示，自己新申請的美國護照性別標註為「男性」，與多年來使用的女性身份證件不符。

▲Hunter Schafer。（圖／翻攝自抖音／Hunter Schafer）▲Hunter Schafer。（圖／翻攝自抖音／Hunter Schafer）

▲杭特薛佛護照性別被改。（圖／翻攝自抖音／Hunter Schafer）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年26歲的杭特薛佛，在高中時期便公開自己為跨性別者，並於青少年時期修改了官方證件上的性別標示。她於2月21日在TikTok分享新護照的更新，強調：「我的性別標記最早在青少年時期更改，當時我獲得駕照，之後的護照也一直標註為女性。」然而，由於她去年的護照在西班牙遺失，Schafer於洛杉磯重新申請新護照，並在申請表格上勾選「女性」，但當她拿到護照時，卻驚訝地發現性別標註變成了「男性」。

此事件發生之際，正逢川普政府於1月20日簽署行政命令，規定美國聯邦機構僅能承認申請者出生時的性別，不再允許修改。針對杭特薛佛的事件，美國國務院發言人向《E! News》回應：「由於隱私法律限制，我們無法對個別案件發表評論，但國務院正在執行總統行政命令，所有美國護照的性別標示將依據申請者的生物性別（出生時指定性別）來決定。」該政策亦導致護照上的「X」性別標記自2021年起首次被禁用。

▲Hunter Schafer。（圖／翻攝自IG／Hunter Schafer）

▲Hunter Schafer。（圖／翻攝自IG／Hunter Schafer）

▲Hunter Schafer。（圖／翻攝自IG／Hunter Schafer）

▲杭特薛佛被外界封為最美跨性別女星。（圖／翻攝自抖音／Hunter Schafer）

杭特薛佛在TikTok影片中強調，發聲並非為了製造話題，而是希望讓公眾意識到政策的改變對跨性別者的影響：「我們的總統（川普）說了很多話，但我當時想，『我要等到親眼看到才會相信。』今天，我看到了。」她拿起護照，指著「M」標記，並補充：「這不會改變我或我的跨性別身份，但確實讓我的生活變得更加困難，因為我即將帶著這本護照出國旅行。」

儘管政策變更帶來諸多不便，杭特薛佛依然堅定表示：「跨性別者是美麗的，我們不會消失。我也不會停止做自己，一個字母、一張護照都無法改變這一點。」她感謝身邊的支持者，並表示未來將持續關注相關議題，希望能為跨性別群體發聲。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【泰格與雪兒】原來我可有可無

推薦閱讀

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

孟耿如「去年幾乎都關在家」罕見鬆口近況！上山看摯愛：抱歉失約了

孟耿如「去年幾乎都關在家」罕見鬆口近況！上山看摯愛：抱歉失約了

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

《黑白大廚》拿坡里黑手黨悲痛發文！　「下機才知父過世」沒法返韓

《黑白大廚》拿坡里黑手黨悲痛發文！　「下機才知父過世」沒法返韓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

孟耿如「去年幾乎都關在家」罕見鬆口近況！上山看摯愛：抱歉失約了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

杭特薛佛（Hunter Schafer）因美劇《高校十八禁（euphoira

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 清純梁舒涵罕見大解放！　比基尼辣照曝光：不留美照會後悔
  2. 米可白拍戲「連哭4、5天」情緒起伏高！　自責沒演好瞬間苦瓜臉
  3. 凌峰去年十月二度中風半身不遂　4個月奇蹟復原能行走還大聲唱歌
  4. 孫生認最討厭「這類」男生！　夜店跑趴「10女都被友人搶走」：瞬間沒興趣
  5. 美跨性別女星「護照遭強制改成男性」　對生活造成影響：我們不會消失
  6. 徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物
  7. 籃籃淚認「啦啦隊生涯最終場」！　深夜吐心聲：謝謝Team Taiwan
  8. 關曉彤公開現身「一字未提鹿晗」　親曝近況：連續拍戲享受充實
  9. 大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　
  10. BL劇「2男1女」三角戀開虐！　23歲女星騎重機登場…一出現就帥爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366