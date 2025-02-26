@csbvkjbvjkbkjjvkfsjk posted/deleted this last night because i wanted to make a more concise/well spoken thing but it’s out in the world! so putting it back heree ♬ original sound - Hunter Schafer

記者劉宜庭／綜合報導

跨性別者杭特薛佛（Hunter Schafer）因美劇《高校十八禁（euphoira）》打開知名度，憑著高挑身材和天使般臉孔被外界封為「紅毯精靈」，近日拍攝影片公開表表示，自己新申請的美國護照性別標註為「男性」，與多年來使用的女性身份證件不符。

▲杭特薛佛護照性別被改。（圖／翻攝自抖音／Hunter Schafer）



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現年26歲的杭特薛佛，在高中時期便公開自己為跨性別者，並於青少年時期修改了官方證件上的性別標示。她於2月21日在TikTok分享新護照的更新，強調：「我的性別標記最早在青少年時期更改，當時我獲得駕照，之後的護照也一直標註為女性。」然而，由於她去年的護照在西班牙遺失，Schafer於洛杉磯重新申請新護照，並在申請表格上勾選「女性」，但當她拿到護照時，卻驚訝地發現性別標註變成了「男性」。

此事件發生之際，正逢川普政府於1月20日簽署行政命令，規定美國聯邦機構僅能承認申請者出生時的性別，不再允許修改。針對杭特薛佛的事件，美國國務院發言人向《E! News》回應：「由於隱私法律限制，我們無法對個別案件發表評論，但國務院正在執行總統行政命令，所有美國護照的性別標示將依據申請者的生物性別（出生時指定性別）來決定。」該政策亦導致護照上的「X」性別標記自2021年起首次被禁用。

▲杭特薛佛被外界封為最美跨性別女星。（圖／翻攝自抖音／Hunter Schafer）



杭特薛佛在TikTok影片中強調，發聲並非為了製造話題，而是希望讓公眾意識到政策的改變對跨性別者的影響：「我們的總統（川普）說了很多話，但我當時想，『我要等到親眼看到才會相信。』今天，我看到了。」她拿起護照，指著「M」標記，並補充：「這不會改變我或我的跨性別身份，但確實讓我的生活變得更加困難，因為我即將帶著這本護照出國旅行。」

儘管政策變更帶來諸多不便，杭特薛佛依然堅定表示：「跨性別者是美麗的，我們不會消失。我也不會停止做自己，一個字母、一張護照都無法改變這一點。」她感謝身邊的支持者，並表示未來將持續關注相關議題，希望能為跨性別群體發聲。