琳誼認了有感情潔癖：愛情中最重要的是不傷害他人

記者蔡琛儀／台北報導

由劉以豪、柯佳嬿領銜的主演人氣戲劇《童話故事下集》現正熱播，劇中插曲〈我不能不能喜歡你〉由金鐘得主琳誼演唱，在劇中飾演小鹿的姚愛寗對這首新歌感觸頗深，表示：「好像回到當下，體驗到小鹿很喜歡一個不能喜歡的人的心情，歌詞寫出小鹿的心聲，好幾度看到泛淚！」

▲琳誼為《童話故事下集》量身創作插曲〈我不能不能喜歡你〉。（圖／相映音樂提供）

琳誼透露，這首歌特別為小鹿這位單親媽媽角色量身打造，描繪她與已婚同事曾學友（劉以豪飾演）日久相處累積好感，內心卻必須不斷告訴自己不能喜歡對方的壓抑、矛盾與掙扎。

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琳誼對於這次合作相當重視，事前細心做足功課觀看戲劇，進而衍生出創作靈感。她表示：「從小鹿那種『愛而不得』的感受出發，刻劃她既希望獲得愛情，又擔心影響孩子成長環境的複雜情緒。」現實生活中，琳誼也坦言自己有「感情潔癖」，認為：「不願介入他人的感情，在愛情中最重要的是不傷害他人。」

▲琳誼〈我不能不能喜歡你〉是以姚愛寗飾演的小鹿心聲創作。（圖／相映音樂提供）

在拍攝MV時，琳誼用溫柔的嗓音傳達出劇中小鹿的心酸，甚至真情流露落下眼淚。她也嘗試了全新造型，笑說：「我的額頭很害羞，這次有嘗試把瀏海打開一些！」服裝則以藍色襯衫搭配短裙，塑造出都會知性上班族的形象，她打趣自誇：「這麼漂亮的上班族去哪裡找！」