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阮經天喪母停工1年露面了 現身信義區「被拍疲憊神情」用手強撐頭部

拚命工作1／阮經天喪母後復工拍戲　睡眠不足按摩面露痛苦

▲阮經天休息近一年後復工，被本刊直擊一早台北市鬧區拍攝，面露驚嚇展現精湛演技。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

金馬影帝阮經天主演的電影《周處除三害》在大陸熱映，全球狂掃30億台幣票房，讓沉寂了一段時間的他再創事業巔峰，不過他的媽媽去年過世，孝順的他停工近一年平復心情，直到今年初才又進組拍攝。時報周刊CTWANT日前直擊阮經天的拍戲現場，不過或許是拍攝工作繁忙，他的神情看起來有些疲憊。

拚命工作1／阮經天喪母後復工拍戲　睡眠不足按摩面露痛苦

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▲拍攝中間阮經天表情看起來很累。（圖／本刊攝影組）

拚命工作1／阮經天喪母後復工拍戲　睡眠不足按摩面露痛苦

▲接著拍攝時阮經天邊跑又邊露出焦慮緊張的表情。（圖／本刊攝影組）

2月15日早上8點多，阮經天現身台北市信義區百貨鬧區進行拍攝工作，導演一聲「Action」後，阮經天從人行道跑到斑馬線上，對著前方商場樓上高舉右手並大喊一聲「不要」，緊接著劇組人員模擬爆炸聲，群眾受驚四散，阮經天則面露驚嚇地朝著爆炸的方向拔腿飛奔而去。

這個鏡頭重複拍了多次，其實當天劇組從清晨4點多便到場準備拍攝工作，難怪此時的阮經天已經面露疲憊。9點半左右，拍攝工作告一段落，阮經天坐在一旁的花台上休息，甚至以手強撐著頭部，數度打起哈欠，除了看起來缺乏睡眠而顯得勞累不堪，身體看起來也不太舒服。

拚命工作1／阮經天喪母後復工拍戲　睡眠不足按摩面露痛苦

▲拍攝告一段落後，阮經天坐在花台休息，身體看來明顯不舒服。（圖／本刊攝影組）

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▲助理幫忙按摩，阮經天露出痛苦表情，連導演都彎著身子在阮經天的左腿和膝蓋區域幫忙按摩並陪他講話。（圖／本刊攝影組）

在阮經天休息的同時，先前《周處除三害》合作的導演黃精甫，正忙著與其他工作人員交代現場工作。10點半左右，阮經天坐在休息區的塑膠椅上，黃精甫在一旁與他討論事情，聊著聊著阮經天突然來了精神，一掃疲憊面容並微微抬起左腳像是踢腿，導演也抬腳做出相同的動作。接著，導演又拿出手機給阮經天看，阮經天看得相當認真。

就在阮經天與導演討論事情時，旁邊的貼身助理一會兒幫導演抓龍，一會兒換幫阮經天按摩肩膀，此舉讓阮經天面露痛苦的表情，看來身體真是已經疲憊不堪、肩頸肌肉緊繃。一旁的導演見狀現場加碼，彎著身子雙手伸向阮經天的左腿和膝蓋區域按摩。拍攝完室外的部分，劇組移師到商場內繼續拍攝，約莫下午1點，阮經天才搭乘劇組交通車離開拍攝場地，拖著疲憊的身軀回家休息。

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▲坐著休息的阮經天靜靜地在一旁看著臨演演出。（圖／本刊攝影組）

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▲拍到下午一點多，阮經天才拖著疲憊的身軀搭著劇組交通車返家。（圖／本刊攝影組）

繼上一部《周處除三害》的合作經驗之後，阮經天與黃精甫再度合作，看來已經培養出不錯的交情。而關於這部新戲，應該就是阮經天與王淨先前受訪時提到再度合作的劇集，從現場可見的資訊來推測，戲名應該是《沉默的審判》，屬於懸疑類型的題材。

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▲金馬影帝陳以文也參與拍攝，穿著西裝長大衣的他霸氣十足，搭乘的賓士緩緩經過兩輛消防車，現場的氣氛相當懸疑。（圖／本刊攝影組）

此外，《周處除三害》中飾演尊者的金馬獎影帝陳以文，同樣在新劇中有演出，2月7日凌晨零點時分，陳以文出現在台北車站附近的拍攝現場，穿著西裝長大衣的他默默地站在一旁，待工作人員完成準備工作，走向路中間的黑色老賓士，神情莊重、氣度不凡地坐著，眼神凌厲帶有一股殺氣。接著陳以文搭乘的賓士緩緩經過兩輛消防車，現場呈現著說不出來的懸疑氣氛。2點左右，現場飄起綿綿細雨影響拍攝工作，劇組便開始收拾器材，中斷拍攝工作，陳以文則搭乘劇組交通車離去。

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▲《周處除三害》狂掃全球30億台幣票房，也讓阮經天（前）成功翻紅。（圖／《周處除三害》臉書）

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