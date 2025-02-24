陳淑芳41年前《殺夫》超潑辣！本人嚇到：我有這樣子？

記者許逸群／台北報導

相隔41年，電影《殺夫》數位修復版將於227全台上映。片中演出精彩的金馬影后陳淑芳、金鐘影后楊麗音，以及該片暢銷原著作者李昂今天（24日）難得同台出席媒體茶敘，除暢聊演出難忘心得，更談起未來有機會拍攝女女版《殺夫》！

▲陳淑芳41年前電影《殺夫》劇照。（圖／海鵬影業提供）

金馬影后陳淑芳當年以「一枝花」年齡飾演《殺夫》女主角夏文汐的「假面閨蜜」，美艷程度、精湛演出都讓夏文汐備感威脅，觀眾日前看到「阿姨」當年美貌紛紛擊掌讚嘆。金鐘影后楊麗音則因拍攝《殺夫》與陳懷恩導演（《殺夫》場記）再度合作而擦出愛的火花，從此緣定一生。

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▲電影《殺夫》數位修復版將於227全台上映。（圖／記者許逸群攝）



陳淑芳與楊麗音在片中飾演婆媳，互飆對罵戲場場令人拍案叫絕，堪稱演技範本！作者李昂透露，當初看到電影播出心裡覺得有些遺憾，希望可以呈現更多女性的觀點，所以期望再拍攝全新版的女女版的《殺夫》，也當場提出邀約，希望陳淑芳與楊麗音再次回歸，而兩人也當場點頭答應。

▲電影《殺夫》女主角夏文汐。（圖／海鵬影業提供）

李昂透露，原片中陳淑芳與楊麗音飾演的「三姑六婆」角色其實相當吃重，更打趣地分享當初拍攝的過程，更稱陳淑芳「罵人不帶髒話」、「把女主角推到險境」。一旁的陳淑芳做出震驚貌地說：「我在裡頭有演這樣子喔？應該是跟哪個人學的！」

《殺夫》原著作者李昂近來感受觀眾熱情，加上章子怡隔岸推出新版，日前宣布要拍「女女版」《殺夫》。人在香港的夏文汐，則特地錄製影音為《殺夫》227重返大銀幕加油，除保證要再來台灣拍戲，更呼籲觀眾一定要進戲院觀賞找回八段、完整回春的《殺夫》數位修復版。