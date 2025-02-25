八點檔寒流來赴陽明山取景！　「體感只剩5度」男星包保鮮膜取暖

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂》正如火如荼拍攝中，何宜珊、盧彥澤、王盈凱及陳玹宇日前赴陽明山取景，在低溫環境下拍攝。當天氣溫僅10度左右，山區體感溫度更只剩5度，寒意逼人，但演員們仍敬業地投入拍攝，展現專業精神。

▲《寶島西米樂》何宜珊、王盈凱、盧彥澤、陳玹宇頂低溫到山上拍攝。（圖／台視提供）

何宜珊與王盈凱有一場泡腳戲，來到秘境般的野溪溫泉，雖然天氣寒冷，但泡在天然溫泉裡，只感受到滿滿暖意，兩人邊泡腳邊吃東西，笑稱自己好像在郊遊一樣，何宜珊表示「溪底有很多小石頭，走起路來像做腳底按摩。」

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▲《寶島西米樂》何宜珊、王盈凱頂低溫到山上拍攝。（圖／台視提供）

而何宜珊儘管只穿著單薄戲服，但在寒冷的山間仍然顯得自在無比，她開心說「完全不會冷，真的很舒服！」天然溫泉地讓拍攝更具挑戰，王盈凱忍不住打趣推薦「這裡真的很適合約會，因為需要扶著女生走路，可以趁機牽牽手，還能展現紳士風度！」

▲《寶島西米樂》何宜珊頂低溫到山上拍攝。（圖／台視提供）

當天劇組也安排了一場激烈的水仗戲，低溫環境讓這場戲比預想中更加考驗演員的耐力。為了應對嚴寒，演員們在戲服內包上層層保鮮膜在穿上發熱衣，全副武裝迎戰。盧彥澤笑說「剛泡到溫泉水還覺得有點燙，後來衣服濕了再吹冷風，突然忍不住『加冷筍』好像還是少帶一件發熱衣。」

▲《寶島西米樂》盧彥澤頂低溫到山上拍攝。（圖／台視提供）

拍攝過程中，王盈凱憑藉自己身材優勢，每次潑水都讓盧彥澤和陳玹宇無法招架，讓盧彥澤忍不住求饒「師兄真的太狠了！」陳玹宇也哭笑不得表示「我到底招誰惹誰了。」更慘的是，硫磺泉水不慎濺進盧彥澤眼中，讓他幾乎無法睜眼，只能憑意志力繼續演撐到導演喊卡。

劇組見狀，立刻送上毛巾和熱薑茶，讓演員們暖身，避免著涼。一旁的何宜珊悠閒地欣賞三個大男生的冬日水仗，笑說「今天拍戲不只運動量夠，還泡了溫泉，真的很印象深刻！」