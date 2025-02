韓團史上最貴！防彈j-hope 5月登台唱2天　「票價近萬元」這些人可先買

記者吳睿慈/台北報導

南韓國際天團防彈少年團成員j-hope退伍後,全面回歸歌壇,他日前透過官方社群宣布好消息,即將展開巡演「HOPE ON THE STAGE」,台灣站於5月24、25日登場。台灣主辦單位24日進一步公布門票開賣與購票的訊息,加入Live Nation Taiwan會員即享有在3月4日上午11點搶先購票機會,門票則是在3月5日上午11點拓元售票系統全面開賣。

▲j-hope退伍後即將首度登台。(圖/翻攝自Live Nation Taiwan臉書)



BTS成員j-hope正式官宣全新巡演《j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in TAIPEI》 將於5月24及25號一連兩天於林口體育館話題登場,此回也是他生涯首次展開世界巡迴,從首爾奧林匹克體操競技場出發,一路唱至北美地區包括布魯克林、芝加哥、洛杉磯等,亞洲場次則有馬尼拉、新加坡、雅加達。

▲▼防彈j-hope 5月登台唱2天,VIP票價近萬元。(圖/翻攝自Live Nation Taiwan臉書)



台灣站於5月24、25號在林口體育館登場,此次也加碼推出兩款限量VIP套票,包括VIP HOPE Package、VIP STAGE Package,VIP套票分為兩種票價9800、7800元,其餘票價為6800、5800、4800、3800、2800元, 完整售票詳情請至主辦單位官方臉書查詢。