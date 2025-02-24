ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

納豆婚紗照曝光！依依「下半身失蹤」美背全都露　甜蜜畫面藏催淚細節

記者孟育民／台北報導

納豆與依依交往8年修成正果，去年12月登記結婚，今（24日）兩人婚紗照浪漫曝光！納豆一身西裝筆挺帥度破表，依依絕美婚紗讓好身材一覽無遺，她透露，交往以來納豆從不吝給予誇獎，甜蜜地說：「他情緒價值都可以給很滿，所以我事先不讓他先看到我穿什麼婚紗。」果不其然拍攝當天納豆看到眼睛為之一亮，過程中不時驚呼連連狂讚，令依依害羞表示：「我是已經習慣了，但是拍的當下我怕旁人不習慣。」納豆則是霸氣回：「我是說實話啊！就每一套真的都很漂亮、身材又好，不講出來很奇怪吧！」

▲▼納豆、依依婚紗照曝光。（圖／經紀公司提供）

▲▼納豆、依依婚紗照曝光。（圖／經紀公司提供）

▲▼納豆、依依婚紗照曝光。（圖／經紀公司提供）

第一套婚紗中，依依將納豆的灰色直條西裝外套穿在身上，裡面是同樣寬大的白色襯衫，搭配黑色高跟鞋，「下衣失蹤」露出一雙修長的逆天長腿，她笑著說：「那時我陪納豆去試西裝，他在換衣服時，我因為無聊所以穿他的外套看看，發現滿好玩的，雖然我個性超女生，但換上男生西裝之後有不同特色。」第二套是較為正式的白紗風格，依依完美身材曲線盡收眼底，一轉身白嫩美背全都露，當納豆一見老婆火辣裝扮，忍不住當場直喊：「天啊！我老婆怎麼那麼正！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼納豆、依依婚紗照曝光。（圖／經紀公司提供）

▲納豆看見依依不停放閃。（圖／經紀公司提供）
而這套白色婚紗主要是想配合13歲愛犬「妹妹」穿的小禮服，依依還分享一個小故事，她跟納豆曾去找寵物溝通師，想瞭解妹妹的想法，沒想到牠居然對依依說：「以前我們很辛苦，但我們都走過來了，現在這個男朋友（納豆）對妳很好，也對我很好，很替你們感到開心。」依依坦言以前的交往對象很愛發脾氣，對她也沒有那麼好，當時還年輕覺得能忍則忍，寵物溝通師還提到其他細節，聽到了最愛的毛小孩真心祝福，讓她跟納豆感動到淚灑現場。

▲▼納豆、依依婚紗照曝光。（圖／經紀公司提供）

▲兩人愛犬也一同入鏡。（圖／經紀公司提供）

披上婚紗記錄人生最美好的時刻，依依卻坦言，因為節目上穿婚紗的機會很多，所以試婚紗其實沒有什麼太大的感受，快狠準一下就決定好自己想要的款式，不過她也補充：「試婚紗時原本有像在工作，但是正式拍婚紗當天那種感覺就完全不一樣了，身旁的新郎真的是自己最心愛的人，內心也滿踏實的。」拍攝時，依依更成為納豆的「動作指導」，不時要他變換不同Pose，「因為他就一直比讚啊！我就會想辦法把他的手捏回去。」

▲▼納豆、依依婚紗照曝光。（圖／經紀公司提供）

▲兩人在最熟悉的攝影棚拍照。（圖／經紀公司提供）

登記結婚之後，有感覺自己身分變不一樣了嗎？納豆和依依直白地說：「還沒有！因為我們住在一起8年，每一天真的像老夫老妻，加上我們之前經歷的事情，是有些夫妻到現在都不一定會經歷到的，所以一切相處都像往常一樣自然。」不過依依也笑說，有時會忘了自己已是人妻，跟朋友聊天提到納豆時，會脫口「我男友怎樣」，結果被糾正「你們不是已經結婚」，害她當場嘴軟「我……我老公」，瞬間起雞皮疙瘩，「畢竟登記還不到兩個月，現在還改不了口」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

推薦閱讀

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

納豆, 依依, 婚紗照

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 青峰自爆肌少症失聲　看遍醫生無法治癒
  2. GD看到了！刷V.I.P留言：以前都是歐巴，現在變成「只要你回來，就夠了」
  3. 陳昇讚聲處女秀開賣！不擔心票房　「這件事卡關」認：好苦惱
  4. 《難哄》白敬亭被扯衣「胸肌」炸出！任女主雙手摸…網喊：要煮熟了
  5. 為BL劇獻出第一次！劉丞拍到淚崩「下戲還在哭」
  6. 光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋
  7. 「男神收割機」女星新戲失戀又失業　回家啃老…發現48歲媽懷孕了
  8. 王仁甫、季芹經營民宿爆吵鬧離婚 ！　一度陷財務危機「賣車救急」
  9. 周潤發節儉卻有勞斯萊斯名車！　「砸大錢購車原因曝光」網全服了
  10. 《死了一個娛樂女記者》男星一晚吻2女　女友「遭潛規則輕生」崩潰

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366