納豆婚紗照曝光！依依「下半身失蹤」美背全都露　甜蜜畫面藏催淚細節

記者孟育民／台北報導

納豆與依依交往8年修成正果，去年12月登記結婚，今（24日）兩人婚紗照浪漫曝光！納豆一身西裝筆挺帥度破表，依依絕美婚紗讓好身材一覽無遺，她透露，交往以來納豆從不吝給予誇獎，甜蜜地說：「他情緒價值都可以給很滿，所以我事先不讓他先看到我穿什麼婚紗。」果不其然拍攝當天納豆看到眼睛為之一亮，過程中不時驚呼連連狂讚，令依依害羞表示：「我是已經習慣了，但是拍的當下我怕旁人不習慣。」納豆則是霸氣回：「我是說實話啊！就每一套真的都很漂亮、身材又好，不講出來很奇怪吧！」

▲▼納豆、依依婚紗照曝光。（圖／經紀公司提供）





第一套婚紗中，依依將納豆的灰色直條西裝外套穿在身上，裡面是同樣寬大的白色襯衫，搭配黑色高跟鞋，「下衣失蹤」露出一雙修長的逆天長腿，她笑著說：「那時我陪納豆去試西裝，他在換衣服時，我因為無聊所以穿他的外套看看，發現滿好玩的，雖然我個性超女生，但換上男生西裝之後有不同特色。」第二套是較為正式的白紗風格，依依完美身材曲線盡收眼底，一轉身白嫩美背全都露，當納豆一見老婆火辣裝扮，忍不住當場直喊：「天啊！我老婆怎麼那麼正！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲納豆看見依依不停放閃。（圖／經紀公司提供）



而這套白色婚紗主要是想配合13歲愛犬「妹妹」穿的小禮服，依依還分享一個小故事，她跟納豆曾去找寵物溝通師，想瞭解妹妹的想法，沒想到牠居然對依依說：「以前我們很辛苦，但我們都走過來了，現在這個男朋友（納豆）對妳很好，也對我很好，很替你們感到開心。」依依坦言以前的交往對象很愛發脾氣，對她也沒有那麼好，當時還年輕覺得能忍則忍，寵物溝通師還提到其他細節，聽到了最愛的毛小孩真心祝福，讓她跟納豆感動到淚灑現場。

▲兩人愛犬也一同入鏡。（圖／經紀公司提供）



披上婚紗記錄人生最美好的時刻，依依卻坦言，因為節目上穿婚紗的機會很多，所以試婚紗其實沒有什麼太大的感受，快狠準一下就決定好自己想要的款式，不過她也補充：「試婚紗時原本有像在工作，但是正式拍婚紗當天那種感覺就完全不一樣了，身旁的新郎真的是自己最心愛的人，內心也滿踏實的。」拍攝時，依依更成為納豆的「動作指導」，不時要他變換不同Pose，「因為他就一直比讚啊！我就會想辦法把他的手捏回去。」

▲兩人在最熟悉的攝影棚拍照。（圖／經紀公司提供）



登記結婚之後，有感覺自己身分變不一樣了嗎？納豆和依依直白地說：「還沒有！因為我們住在一起8年，每一天真的像老夫老妻，加上我們之前經歷的事情，是有些夫妻到現在都不一定會經歷到的，所以一切相處都像往常一樣自然。」不過依依也笑說，有時會忘了自己已是人妻，跟朋友聊天提到納豆時，會脫口「我男友怎樣」，結果被糾正「你們不是已經結婚」，害她當場嘴軟「我……我老公」，瞬間起雞皮疙瘩，「畢竟登記還不到兩個月，現在還改不了口」。