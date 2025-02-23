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2歲女兒在家「跌破頭縫7針」！傷照曝光　陳柏宇心疼落淚

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手陳柏宇（Jason）擁有不少膾炙人口的歌曲，被封為「療傷情歌王子」，以「寵女狂魔」著稱的他與老婆符曉薇（Leanne）育有兩女。近日，小女兒Audrey在家中發生意外，22日當陳柏宇不注意時，Audrey在沙發邊玩耍時不小心跌倒，頭部撞傷並被緊急送醫，最後縫了7針，陳柏宇看到後心疼到不行，感到自責不已。

▲陳柏宇愛女頭破縫7針。（圖／翻攝自符曉薇Instagram）

▲陳柏宇一家四口經常分享家庭日常。（圖／翻攝自符曉薇Instagram）

符曉薇在Instagram上分享了當時的情況，並表示透過家裡的監視器看到事發經過。當時陳柏宇與2女兒在客廳，長女Abigail正在梳理頭髮，而Audrey則爬上沙發邊準備坐下。不料沙發邊是中空的，導致Audrey一不小心跌落沙發與牆之間的縫隙，當場大哭，幸好Abigail第一時間上前查看妹妹的情況。

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▲陳柏宇愛女頭破縫7針。（圖／翻攝自符曉薇Instagram）

▲小女兒跌傷畫面全被監視器拍下。（圖／翻攝自符曉薇Instagram）

符曉薇也分享了另一段語音內容，透露陳柏宇因為沒能照顧好女兒，內心非常自責，甚至情緒激動地哭了出來。符曉薇在語音中安慰陳柏宇，並說：「別哭了，爸爸，我知道，我也想哭啊，如果你不在，我可能還會怕，你很聰明啊，爸爸！」溫暖的話語顯示出夫妻間的深厚情感。

符曉薇之後還在IG持續更新女兒傷勢：「大家不用擔心，Audrey非常勇敢，雖然她摔倒後頭部縫了7針，但她很乖地配合醫生治療，過程中沒有哭鬧。縫完後，護理師還給了她一包餅乾，她吃完了。」還提到Abigail十分擔心妹妹的情況，但不敢陪她去醫院，看到妹妹平安回家後，她也終於放下心來，23日符曉薇再度發文，透露Audrey已經完全康復，只是傷疤有點大。

▲陳柏宇愛女頭破縫7針。（圖／翻攝自符曉薇Instagram）

▲小女兒頭上縫了7針。（圖／翻攝自符曉薇Instagram）

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