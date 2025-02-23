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八點檔最難報應戲！江國賓進監獄遭群毆　「保外就醫」發現罹絕症

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》中，由江國賓飾演的高世賢角色反派形象深入人心，即使劇情中自首去坐監獄的他保外就醫、看似悔改，觀眾仍對他的「真心改變」抱持懷疑，紛紛猜測是否只是新一輪惡行的開始。

▲《願望》江國賓保外就醫戲爆高潮。（圖／三立提供）

▲江國賓在《願望》飾演反派深植人心。（圖／三立提供）

觀眾留言「高世賢真的是真心改變嗎？壞太久了…」、「表現得越慈悲就有越大的事情在運作！」顯示出大家已習慣他在劇中的壞行為，尤其是對母親與弟弟（霍正奇飾）的糾葛。

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江國賓坦言演出高世賢期間，經歷了不少「報應」戲碼，如被困在高吊的流動廁所、奶油噴滿身等。此次角色進監獄，還要演出被獄友群毆、被搶食物等情節，讓他直呼這類戲碼比單獨的報應戲更難演，尤其是群戲難以控制，體力和精神耗費甚鉅。

▲《願望》江國賓保外就醫戲爆高潮。（圖／三立提供）

▲江國賓在《願望》飾演反派深植人心。（圖／三立提供）

這次進監獄遭受獄友聯手攻擊，江國賓笑說「這反而還比大報應戲難演。」他表示基本上一定會被寫得很慘，像被群毆、看守所吃東西被打翻、酒淋頭、食物塞嘴等，笑說「被打是最基本的啦！每天拍看守所戲我都可以被凌遲，要有很好的體力與精神，因為最近花樣太多，我都在看我每天怎樣度過難關，這真的要比一個人的報應戲拍起來累很多，因為越是人多的戲越容易不受控。」

▲《願望》江國賓保外就醫戲爆高潮。（圖／三立提供）

▲江國賓在《願望》飾演反派深植人心。（圖／三立提供）

劇情最新高潮則是江國賓原本只是因為高血壓送醫急救，卻被醫生宣判帕金森氏症與憂鬱症而情緒崩潰，直接在劇中痛哭流涕。江國賓打趣說，若現實中這樣生活根本無法承受。更讓觀眾期待的是他出獄後遇上「太陰娘娘」這對反串仙姑組合，兩人誇張造型及誇張表演很像澎恰恰的鐵獅玉玲瓏，讓同劇演員林則希拍戲時忍笑不易。

▲《願望》江國賓保外就醫戲爆高潮。（圖／三立提供）

▲江國賓在《願望》飾演反派深植人心。（圖／三立提供）

江國賓也笑稱自己能反串女角，還自豪「娘味看眼神，要很撫媚。」江國賓覺得他被仙姑惡整，是為了讓觀眾解氣，因為高世賢這角色實在太壞「讓觀眾爽一下開心一下啦！」而有場戲太陰娘娘要打江國賓，但找不到道具就拿竹子打，由於沒照原彩排招式演出，結果打到江國賓額頭，雖然很痛，但他還是要演出打昏畫面，拍完嚇得演太陰娘娘的演員嚴長憲一直道歉，江國賓只能苦笑說「拍戲有的時候真的很難控制。」

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