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陳美鳳腳傷登台「猛男硬上脫衣狂蹭」　當場崩潰尖叫：可以了！

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝天王胡瓜領軍製作統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，今、明兩天在台北流行音樂中心開唱，除了胡瓜搭檔主持康康、歐漢聲，以及參加演出的歌手包括陳美鳳、天王任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等，共17組歌手，陣容相當豪華。

▲陳美鳳抱腳傷於鑽石舞台之夜演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳美鳳被眾猛男包圍磨蹭，露出害羞表情。（圖／記者林敬旻攝）

她出場先是以白羽毛造型，坐在四位猛男的肩上現身，閃爆全場，熱唱組曲〈風〉、〈熱情的沙漠〉、〈對你愛不完〉，接著再換上一身黑色貼身禮服，沒想到一旁四位猛男突然撕開上衣露胸肌，其中佩德羅還辣貼陳美鳳，抓著她的手摸自己胸肌，讓陳美鳳害羞到嬌嗔尖叫：「可以了！」最後還演唱成名曲〈繁華攏是夢〉，更找回男原主唱伍浩哲，暌違許久的再度合唱。

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陳美鳳過年前不慎腳扭傷導致骨裂，她演出前受訪表示，醫生本來勸她開刀，但她決定讓傷勢自行痊癒，整個過年期間都在家休養，陳美鳳雖然目前拆石膏，但至今仍要坐輪椅、穿輔助鞋，胡瓜為此特別幫她安排了4名猛男著她出場，氣勢相當驚人。陳美鳳說，原本胡瓜說，希望她不要坐輪椅上場，「他說台上不需要兩個阿吉仔。」要讓她坐轎子出場，但她擔心華服被遮住，經過多番嘗試之後才決定由猛男抱出場，該名猛男還為此練200公斤舉重練了一個禮拜。

▲陳美鳳抱腳傷於鑽石舞台之夜演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳美鳳因腳傷，由Terry等眾猛男簇擁下出場。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳美鳳抱腳傷於鑽石舞台之夜演出。（圖／記者林敬旻攝）

陳美鳳之所以堅持帶傷還要上陣，全是為了公益，她坦言因廣告宣傳都出去了，她不好意思讓眾人失望，「我們取之社會，也要回饋社會，因為大家支持，藝人才能在這個舞台做到現在，沒有大家買票，公益也不好做。」

陳美鳳也透露，「乾兒子」言承旭前幾天元宵時特地到她家探視，還帶了從日本買回來的伴手禮，「問我要不要幫忙做哪些事，很謝謝他，很貼心。」另一名乾兒子歐漢聲（歐弟）也買了鱸魚精給她喝。在她打石膏不方便洗澡時，朋友也排隊去幫她買了防水套套住腿部，更自告奮勇說可以幫她洗澡，相當暖心。好在平常主持《美鳳有約》時，她可以坐著主持，工作方面影響不大。

▲伍浩哲、陳美鳳於鑽石舞台之夜對唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲伍浩哲、陳美鳳於鑽石舞台之夜對唱。（圖／記者林敬旻攝）

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