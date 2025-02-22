反骨前成員「急上火線槓酸民」！　星宣掀小房間黑幕挨酸蹭

記者王靖淳／綜合報導

網紅反骨男孩前成員星宣最近出面爆料，透露曾聽聞「神秘小房間」有裝監視器，讓酷炫完事後能輕易滅證。然而，酷炫事後已發聲駁斥，消息曝光後引發外界討論，還有一派網友認為星宣的爆料是在蹭熱度。為此，她發聲反擊了。

▲星宣日前控酷炫偷拍、外流私密片。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660、cutepink0126）

星宣在IG限動中透露，當有酸民認為她很假，並批評她只有在出事時才表態時，她親自反擊，並指出對方同樣在她發聲之後才發表評論。星宣表示，當酸民進一步質疑她的重要性時，她回嗆對方之所以發表吐槽她的言論，可能是因為他們感到自己在生活中不被重視，因此才會在網路上對她進行無意義的攻擊。

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▲星宣反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／cutepink0126）

事實上，反骨男孩前成員孫生最近陷性騷擾風波，許多受害女子都紛紛出面指控與其拍片惡行，掀起熱議。面對被曾一起拍片的「星宣」爆料，反骨男孩團長酷炫昨（21）日透過IG限動發聲反擊，「有腦的都知道你們在抹黑，公司裝監視器就是為了防止東西被偷，這種時候出來踩一腳，胡亂說些沒根據猜測的話帶風向！不要得不到自己要的，就出來該該叫！」