Earth＆Mix現實同居中「沒收房租、負責餵飽他」　互爆床上用品秘辛

記者蕭采薇／台北報導

泰國BL男星Earth與Mix近期在泰版《大叔的愛》第四度合作，一經推出便獲得好評。兩人22日也再度來台，為即將舉辦的第二次台北粉絲見面會準備。然而記者會上卻出現「互穿到對方褲子」的插曲，是工作夥伴也是室友的Earth與Mix笑說：「我們衣服都可以互穿！」

▲（右起）Earth＆Mix二度來台，記者會一開始還發生「穿錯褲子」的小意外。（圖／記者黃克翔攝）

由於日前Earth家中裝潢，便暫時搬去Mix家同住，兩人成為室友。Earth透露自己沒有付房租，但負責兩人的同住的伙食費，更進一步地得知Mix飲食上的喜好，「像是我不愛吃菜，喜歡吃水果，Mix就很喜歡吃菜。」

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由於裝潢已近完工，兩人4個月的同居生活也即將結束，Earth說：「我們還是會找時間見面，回到家說不孤單也是騙人的，畢竟住在一起還是會有互動。回到家有朋友，一起吃飯過生活、一起玩遊戲，是很開心的事情。」

▲Earth因為家裡裝潢中，暫時搬到Mix家當室友，兩人展開同居生活。（圖／記者黃克翔攝）

不過住在一起難免生活習慣不一樣，兩人受訪時也不停鬥嘴。Mix爆料：「我回家不喜歡把東西放在床上，但Earth很喜歡把東西放在床上！奇怪明明籃子就在旁邊，為什麼要放床上呢？」Earth則解釋：「放旁邊會不見啊！放床上不是很容易看到嗎？」

但兩人平時倒不會吵架，只是會鬥嘴，「不需要有人先低頭，我們過一下就會問『等等要吃什麼？』然後就好了。」Mix也笑說，在拍攝《大叔的愛》的期間，Earth也會把角色的習慣帶回家：「像是他走路的方式，就跟在演戲一樣。」Earth也有發現，自己也覺得好笑。

▲Mix大爆兩人同居秘辛。（圖／記者黃克翔攝）



此外本次來台，Earth也將在台灣度過生日。他笑說：「沒有特別想說要怎麼過，能在這邊跟粉絲見面很開心。」Mix提到禮物則笑說：「秘密，但我有準備了。」Earth也分享曾經在低潮時，Mix有送他一條能「增加人緣」的項鍊，希望為他招來貴人，讓Earth很感動：「重點不是在於價錢，而是準備禮物人的心意。」

▲（右起）Earth＆Mix二度來台，兩人目前是工作夥伴也是室友。（圖／記者黃克翔攝）

Mix則表示，有收過Earth送的日本機票，不過那次其實是Earth出機票，Mix負責飯店，兩人一起去旅行。此外Earth在泰國經營按摩店有成，他也透露有計畫在台北開分店，「有企業聯繫想合作，目前為止還是在討論中。」Earth＆Mix《2nd Fan Meeting in Taipei》將於23日在Zepp New Taipei舉行。

▲Earth（右）將在台北過生日，Mix（左）透露已經準備好禮物。（圖／記者黃克翔攝）