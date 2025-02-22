Sandy崩潰！「1歲兒要哄3hrs才睡」 壓垮她最後稻草曝：各招都試過

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）2022年宣布和交往5年的王先生結婚，育有一對兒女，不時會分享家庭生活。她21日深夜在社群網站坦言，每晚都要面對1歲大兒子的「哄睡地獄」，從最少兩小時起跳，到最近都要拖到快3小時。

▲Sandy坦承每晚都要面對1歲大兒子的「哄睡地獄」。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



Sandy在Instagram限時動態解釋，她已經嘗試過各種招式，「就是會遇到這種過不去的問題」，不累的時候還能撐住，但累的時候，她只覺得頭痛、血壓一直飆高。

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▲Sandy已經試過各種哄睡小孩的辦法。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



在哄睡大兒子的過程中，Sandy經歷過講故事講到自己先睡著，陪玩陪聊天樣樣來，「一些科學發展相關的方法也做了，各種高度腦力與體力勞動的給予」，最後讓她崩潰的是，必須站起來抱著大兒子走來走去唱歌，「但他早就長高又重到超過我所能負荷了」，讓她的手跟腰都相當吃力。

▲Sandy常講故事講到自己睡著。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



不只這樣，兒子好不容易入睡後，很快地又要起床喝夜奶、換尿布，「然後早上6:30就會開啟他不可思議的一天…。」Sandy感嘆自己已經沒睡飽兩年，「還以為會習慣，結果還是忍不住來寫一下，快過去吧這段日子！」

Sandy IG全文：

每天晚上的初一哄睡地獄

最少兩小時起跳

這陣子幾乎三小時才睡下去

各種招式都嘗試過了

就是會遇到這種過不去的問題

不累的時候倒還可以撐一下

累的時候只覺得血壓一直飆高

頭痛一陣一陣來

講故事講到自己先睡著

陪玩陪抱陪聊天 一些科學發展相關的方法也做了

各種高度腦力與體力勞動的給予

最終要媽媽站著抱抱走來走去唱歌

但他早就長高又重到超過我所能負荷了

大概就是這最後一哩路會讓我心靈崩潰

太重抱不動還扭來扭去斜躺下腰

手跟腰都快折歪了

現在好不容易睡著了

再過一下又要起來夜奶換尿布

然後早上6:30就會開啟他不可思議的一天⋯

反正⋯沒睡飽兩年了

還以為會習慣 結果還是忍不住來寫一下

快過去吧這段日子