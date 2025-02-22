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謝金燕跳美腿肯恰那　喊「50歲正是拚的年紀」甜翻粉絲

記者黃翊婷／綜合報導

「姐姐」謝金燕日前才在Instagram大秀腹肌，昨日（21日）她上傳新的影片，大跳洗腦神曲「肯恰那」，展露修長美腿。粉絲們看了忍不住直呼，「姐姐看起來像20歲的正妹」、「怎麼那麼少女，好羨慕喔」、「真的比草莓蛋糕還甜上一萬倍」。

謝金燕。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕跳洗腦神曲「肯恰那」。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb，下同。）

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謝金燕21日在Instagram上傳新影片，只見她穿著短版上衣和短裙，大跳洗腦神曲「肯恰那」，時不時還會對著鏡頭露出開心笑容；她在Instagram寫下，「一起來跳吧」、「50歲正是拚的年紀」。

粉絲們看完影片，紛紛留言大讚謝金燕身材保持得太完美，美腿又細又直，一點也看不出來她已經50歲了，「姐姐看起來像20歲的正妹」、「怎麼那麼少女，好羨慕喔」、「不信，50歲的證據拿出來」、「這腿絕了」、「真的比草莓蛋糕還甜上一萬倍」。

謝金燕。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕的外貌、身材都維持得很好。

其實，謝金燕19日才在Instagram大秀結實腹肌，短短25秒的影片，同樣獲得粉絲讚賞，「這腹肌真的好猛」、「好羨慕的臉蛋跟身材」、「這個腰！說20歲我也信」。

▼謝金燕先前也有跳舞秀腹肌。

▲謝金燕露出結實腹肌。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

▲謝金燕隨著音樂在鏡頭前搖動著身體。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

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