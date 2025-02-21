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《上流戰爭》李智雅被挖「祖父是親日派」　捲8億家族爭產：該還國家

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星李智雅因韓劇《太王四神記》走紅，2020年因《Penthouse上流戰爭》事業再攀巔峰。她近日被捲入家族爭產的風波當中，還被挖出祖父是日據時代的親日派人物，引發網友熱議。對此，李智雅透過所屬經紀公司BH娛樂於21日公開道歉，表示「作為後代，我真心向大家致歉」。

外送用▲▼《上流戰爭》李智雅「祖父是親日派」捲家族爭產。（圖／翻攝自Instagram／e.jiah）

▲李智雅在《上流戰爭》中飾演沈秀蓮。（圖／翻攝自Instagram／e.jiah）

李智雅表示，自己兩歲時祖父便已去世，對祖父毫無記憶，成長過程中也完全不知曉其親日行為。她在2011年透過新聞報導首次得知此事，隨後多次前往民族問題研究所查閱資料，深入了解祖父的過去。她發現祖父曾向日本政府捐獻財產，儘管考量到當時的時代背景，但她認為這樣的行為仍無法被正當化。

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近期有報導稱，李智雅的父親與兄弟間因價值350億韓幣（約新台幣8.7億元）的土地爆發繼承糾紛。對此，李智雅回應自己完全不知情，也毫無關聯，「「我在18 歲時便獨立生活，此後未曾接受父母的任何金錢支援，且因家庭問題，我與父母已斷絕聯繫超過10 年。」她也強調，如果祖父位於安養市的土地是在日據時期取得的，那麼就應該被國家徵收。

▲▼《上流戰爭》李智雅「祖父是親日派」捲家族爭產。（圖／翻攝自Instagram／e.jiah）

▲李智雅早已和父母斷絕往來。（圖／翻攝自Instagram／e.jiah）

早前，有韓媒指出，金順興的名字被列入2009年民族問題研究所發布的《親日人名辭典》中，顯示他曾透過向日本政府捐獻大筆金額等方式積極參與親日活動。《東亞日報》1937年7月22日的報導也記載，金順興曾捐贈國防獻金。

針對部分網友在網路社群與留言中傳出的「李智雅曾表示尊敬祖父」的言論，李智雅則嚴正澄清這完全是錯誤的內容，並表示：「未來，我將以謙虛的態度面對歷史的真相，並懷抱責任感繼續生活。」

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李智雅, 上流戰爭, 太王四神記

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