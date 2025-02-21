孫生IG再發聲：到底誰在用網軍？　「暴瘦9公斤」懺悔近況曝

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber孫生最近捲入性騷擾風波，儘管四度道歉仍引發爭議，18日更和所屬團體「反骨男孩」解約，消息曝光後引發外界討論。今（21）日他再度透過IG限動以黑底白字發聲。

▲孫生發IG懺悔。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生坦言在經歷近期風波後，暫時遠離了網路世界，專注於個人反省與改變。他透露，儘管已經努力報名參加各類課程以求自我提升，但仍不免受到網路上不實言論的困擾。孫生提到，朋友們向他傳達了許多誇張且無根據的指控，這讓他感到困惑與無奈，「朋友們傳給我太多莫須有的，各式各樣離譜的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫生、酷炫最近爭議不斷。（圖／翻攝自Facebook／Wackyboys ）

孫生表達對自己與好友酷炫被誤解的無力，明確表示兩人未有過強迫他人的行為。他質疑有人利用網軍在網路上散布謠言，並為此感到失望，同時也認為這些攻擊，已對他的心理和生理造成壓力。孫生坦言目前找不到內心平靜的聲音，完全吃不下也睡不了，體重更從66公斤降到57公斤。最後，他在文末向耶穌表達懺悔的心情，尋求精神上的慰藉。

【孫生IG限動全文】

我本來已經沒有在看網路了，自己專心好好反省改變，該上個課都報名了，但朋友們傳給我太多莫須有的，各式各樣離譜的。認識我的都知道，我不可能強迫別人，堯宣也不是那樣的人，到底是誰在用網軍，算了真的沒意義，我現在沒資格發表意見，對不起。我找不到我內心平靜的聲音，完全睡不了吃不下，從66公斤變成57。耶穌，我向你懺悔。