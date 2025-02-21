李多慧坦言曾想「放棄啦啦隊」！　曝來台心境：人生最正確選擇

記者顧齊祐／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，憑藉甜美笑容及迷人舞姿擄獲台灣粉絲的心，從樂天桃猿轉隊至味全龍之後，人氣更上層樓。近日她在社群平台與粉絲進行問答，被問及了「當初為什麼會想來台灣」，而她也坦承了來台心路歷程，並表示這是「人生中做過最正確的選擇」。

▲李多慧來台發展1年多，收穫不少粉絲。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



面對粉絲的提問，李多慧表示她當時在韓國當了4年的啦啦隊，不過某天她開始思考「這條路真的是對的嗎？是不是該放棄」。而這時就剛好收到了台灣的邀約，在經過了短暫的思考過後，她也決心要來台灣試一試。

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▲李多慧回應粉絲的提問。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



李多慧坦言，要決定去一個從未踏足的國家工作並不容易，不過現在會過頭看，她驕傲地說「這或許是我人生中做過最正確的選擇」。她接著繼續說道「當時正在猶豫是否該放棄啦啦隊這條路的我，因為台灣而重新燃起了對這份工作的熱情」，最後還笑說「我這麼熱愛這份工作，要是真的放棄了，那該怎麼辦啊」。

▲李多慧驕傲表示來台發展是「最正確的選擇」。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）