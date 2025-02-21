郭泓志紳士幫撐傘　況明潔環抱兩隻手還不夠　

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行全新實境綜藝《全明星出發吧！》，播出後收視持續走高，本週將播出全新第十一集。本集迎來四位姐姐貴賓，分別是女團始祖況明潔、金鐘影后高慧君、資深主持人謝麗金、搖滾教母金智娟，一同出遊進行北台灣深度之旅。面對全新的來賓陣容，領隊卜學亮說：「各位可能都去過，但是我們會營造出不一樣的感覺。」

▲郭泓志(左起)、金智娟、謝麗金、卜學亮、況明潔、高慧君、姚元浩一起學劍道。（圖／好看娛樂）

卜學亮、姚元浩、郭泓志三位星級領隊，再度為四位貴賓量身打造專屬行程，並祭出「當她們的依靠」、「協助她們要折扣」、「隨時甜言蜜語」、「成為她們的小歌迷」，一共四大服務姐姐守則。姚元浩也說：「女生很吃一套，就是要很貼心。」

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▲卜學亮(右)學劍道其他人偷笑。（圖／好看娛樂）

出遊當天受到雨神眷顧，大聯盟選手郭泓志幫忙撐傘讓況明潔臉上笑意止不住，開心抓著郭泓志手臂說：「我兩隻手環抱不住耶！」而在採買Omiyage時，郭泓志也幫忙殺價，善盡領隊職責。卜學亮也讚美謝麗金手巧，非常會製作手工藝品，讓姐姐們笑到合不攏嘴。





▲一起出遊真的好開心。（圖／好看娛樂）

三位星級領隊帶著四位姐姐造訪劍道館，讓她們大力揮舞竹劍「動起來」，看到姐姐們過分投入又大聲吆喝，讓姚元浩笑說：「怎麼感覺好像在菜市場買菜！」之後領隊們又帶著姐姐們去小溪流體驗淘金沙，一會兒況明潔就大喊：「我看到一個金金的，看起來好像有喔！」