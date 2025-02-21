呂文婉吞藥卡喉「無法呼吸」生死一瞬間！　催吐保命：人生跑馬燈

記者顧齊祐／綜合報導

資深名嘴呂文婉個性嗆辣，有話直說的個性深受觀眾喜愛，是許多談話節目的常客。近日她在社群平台分享了一段驚險的經歷，透露自己因為吞藥卡住喉嚨，差點無法呼吸，經歷了一場生死瞬間。

▲呂文婉吞藥卡住喉嚨，經歷了生死瞬間。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



呂文婉在Facebook上發文表示，當天她下通告回到家後，先是吃了些冷掉的飯菜，隨後想吃維他命補充體力，於是將三顆膠囊丟進嘴裡配水吞下。不料，膠囊卻卡在喉嚨，讓她一度無法呼吸，甚至覺得自己可能撐不過去了。

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▲呂文婉分享了驚險的經歷。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



幸運的是，呂文婉迅速採取催吐方式，終於救回一命。這場驚險經歷讓她深刻體會「意外和明天……真的不曉得哪個先到」，事後回想仍心有餘悸。她在留言中也反省自己太過心急，表示「我要學習放慢步調，性急總希望以最短時間最快速度完成所有事情，一個不小心可能釀禍」。

▲呂文婉驚嘆「意外和明天……真的不曉得哪個先到」。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



貼文發布之後，網友紛紛留言表示關心，並提醒「膠囊比較會黏喉嚨，要小心吞」、「年紀有了要一顆一顆吞啦」、「乾喉勿吞膠囊，需先潤喉再吞」、「我們年紀越來越大時，食道會變窄，所以要慢慢吞」、「萬一自己一個人真的被東西卡住了，找一張椅子利用椅背實施哈姆立克法救自己」。